La app de movilidad de Málaga TechPark supera los 300 usuarios y registra medio centenar de rutas en un mes

Archivo - Vista de la tecnópolis Málaga TechPark. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark Conecta, la aplicación de 'carpooling' que nace del Plan de Movilidad Sostenible del parque, ha superado los 300 usuarios registrados y ha alcanzado medio centenar de rutas compartidas tan solo un mes después de su lanzamiento oficial.

"Estas cifras muestran lo rápido que los trabajadores del parque han adoptado la herramienta y el creciente interés por soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles", señalan en un comunicado desde la tecnópolis.

La plataforma, desarrollada por TDconsulting, empresa del Grupo TOPdigital y miembro del club de directivos Málaga TechPark Execs, permite que empleados de distintas compañías compartan coche de manera segura, organizada y a su medida, reduciendo el tráfico interno, las emisiones y los costes asociados al transporte individual. Por el momento, ya la usan empleados de hasta un centenar de empresas.

Con un ecosistema que supera los 28.000 trabajadores y más de 700 empresas, Málaga TechPark enfrenta cada día el desafío de gestionar la movilidad de su comunidad. En este escenario, Málaga TechPark Conecta se ha convertido en una solución innovadora pensada justo para estas necesidades, combinando tecnología avanzada, sostenibilidad y sentido de comunidad.

La aplicación, disponible gratis para iOS y Android, permite registrarse con el correo corporativo y crear perfiles de conductor o pasajero. Gracias a algoritmos inteligentes, identifica rutas compatibles según ubicación, horarios y frecuencia, haciendo fácil crear trayectos puntuales o recurrentes.

Además, los usuarios pueden geolocalizar a compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO2 y kilómetros sostenibles. Entre sus funcionalidades destacan también un sistema de reputación y valoración que refuerza la confianza entre participantes, así como la opción de sincronizar los desplazamientos con calendarios laborales.

La hoja de ruta de la herramienta incluye futuras mejoras, como integración con puntos de recarga de vehículos eléctricos, conexiones con transporte público y un sistema de incentivos para premiar a los usuarios más activos.

Para cualquier duda, sugerencia de mejora o información en general, la plataforma ha previsto una página web para canalizar mejoras (www.mtconecta.es) y el email info@mtconecta.es, donde los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio técnico de la herramienta.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Málaga TechPark con la movilidad sostenible, la reducción de emisiones y la gestión inteligente del tráfico, avanzando hacia un parque empresarial más conectado, eficiente y respetuoso con el entorno.