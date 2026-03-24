Aprobada la modificación de la ordenanza de licencia de apertura de establecimientos para adaptarla a actual

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) - La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el proyecto de la nueva Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Ejercicio de Actividades mediante Declaración Responsable, Comunicación Previa y Licencia de Apertura de Establecimientos (Orpea), un instrumento normativo que permitirá actualizar el marco regulador aplicable al inicio y desarrollo de actividades económicas en la ciudad una vez que entre en vigor.

El texto tiene como objetivo adaptar la normativa municipal vigente, en funcionamiento desde 2011, a la legislación estatal, autonómica y europea actual.

Para ello, se clarifican los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de las actividades ocasionales y extraordinarias, de conformidad con las especialidades de la normativa andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La ordenanza regula los mecanismos de intervención municipal en establecimientos destinados a actividades comerciales, recreativas o de servicios, incluyendo los procedimientos de declaración responsable y comunicación previa.

Entre las principales novedades, destaca la regulación del procedimiento para la obtención de autorizaciones para la celebración de actividades recreativas extraordinarias, ocasionales y actuaciones en directo de pequeño formato, con especial mención a los festivales, conforme a lo previsto en la normativa andaluza en vigor sobre actividades recreativas y espectáculos públicos.

También se actualiza el procedimiento de comprobación y control posterior al inicio de la actividad, así como las disposiciones relativas al procedimiento sancionador.

Por último, se establece un procedimiento específico para las casetas de la Feria de Málaga, que estará sujeto a lo previsto en la Ordenanza reguladora de la Feria de Málaga que se encuentre en vigor.

Asimismo, el nuevo texto también incorpora una estructura más clara, con una reorganización de títulos, capítulos y secciones que recoge de forma accesible los aspectos más relevantes de los procedimientos regulados con el fin de mejorar la transparencia y simplificar la tramitación administrativa.

El nuevo texto tendrá que aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento y a continuación se abrirá un período de exposición pública para que los interesados puedan presentar reclamaciones o sugerencias. La norma entrará en vigor tras su aprobación definitiva por el Pleno y la publicación íntegra en el BOP.