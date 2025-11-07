Aprobado inicialmente el presupuesto municipal de Antequera (Málaga) para 2026 que alcanza los 53,66 millones

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, José Manuel Fernández Hurtado, fue el encargado de defender el documento económico durante la sesión extraordinaria, destacando que se trata de “unos presupuestos rigurosos, transparentes y con total garantía" - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha aprobado inicialmente este viernes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 53,66 millones de euros. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del grupo municipal del PP y el voto en contra de PSOE e IU.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, José Manuel Fernández Hurtado, ha sido el encargado de defender el documento económico durante la sesión extraordinaria, destacando que se trata de "unos presupuestos rigurosos, transparentes y con total garantía para los antequeranos", elaborados en un contexto nacional de incertidumbre pero que consolidan la estabilidad financiera y la gestión responsable que caracteriza al Ayuntamiento desde 2011.

Fernández ha subrayado que el presupuesto se aprueba con antelación suficiente para que entre en vigor el 1 de enero de 2026, garantizando el funcionamiento pleno de los servicios municipales desde el primer día del año. Asimismo, ha explicado que las cuentas cumplen los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria, con informes favorables de Intervención.

El responsable de Hacienda ha incidido en que el Ayuntamiento no sube los impuestos municipales, manteniendo el coeficiente del IBI en el nivel más bajo de la historia, sin incrementos en el coste del agua ni de la recogida de basura, y preservando la gratuidad del transporte público urbano, las exenciones de tasas para el sector hostelero y las ayudas al comercio local por más de 400.000 euros. En contraposición, criticó la nueva "tasa estatal de gestión de residuos", que calificó como una imposición del Gobierno central que afectará directamente a las familias.

El presupuesto para 2026 se apoya en cuatro grandes ejes de actuación: las políticas sociales, con 14,8 millones de euros destinados a dependencia, mayores, infancia, juventud y familias; y los servicios públicos, con más de 18 millones de euros para seguridad, limpieza, cultura y deporte, destacando el modelo de transporte público gratuito como ejemplo de buena gestión.

Y por otro lado, el tejido asociativo, con 6,6 millones de euros, de los que 2,2 millones se destinan a asociaciones de vecinos, hermandades, cofradías y clubes deportivos; y la inversión, cercana a cinco millones de euros, orientada a obras, equipamientos, parques y mejora de barrios, además de proyectos estratégicos como el Corredor Verde, que supondrá una aportación de 10,5 millones de euros de fondos europeos.

Entre las actuaciones más destacadas, Fernández ha mencionado la reurbanización de calles históricas como La Peña, Colegio o Era de San Roque, la mejora de los parques infantiles de Los Remedios y García Prieto, la inversión de 600.000 euros en el Pabellón 15 de Julio, la rehabilitación energética de la barriada Manuel Flores y la primera fase del Paraje de Santa Lucía en el barrio de San Miguel.

Además, se destinarán 1,15 millones de euros al pago de deuda municipal heredada, quedando apenas 3,5 millones pendientes, lo que permitirá acercarse al objetivo de "deuda cero" tras años de saneamiento económico.

El teniente de alcalde ha concluido su intervención destacando que estos presupuestos "reflejan la moderación, la estabilidad y el compromiso con los antequeranos" y consolidan el modelo de ciudad que lidera el alcalde Manuel Barón, "una Antequera con presente sólido y futuro prometedor, volcada en la inversión, el bienestar social y el orgullo de sentirse antequerano".