Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la firma de sendos convenios entre el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga (UMA) para la creación de la Cátedra Estratégica de Inteligencia Artificial y la Cátedra Estratégica de Smart Cities, por los que se conceden dos subvenciones de carácter excepcional para el desarrollo de las mismas.

El presupuesto de cada cátedra asciende a 44.500 euros, de los que el Ayuntamiento subvencionará 40.000 euros y el resto lo aportará la UMA. Ambas formarán parte de la Red de Cátedras Estratégicas de la UMA (RCE UMA). El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, la Cátedra Estratégica de Smart Cities se plantea con la finalidad de generar, articular y transferir conocimiento académico y aplicado sobre las Smart Cities para la definición, implementación y evaluación de estrategias urbanas, fortaleciendo las capacidades institucionales de planificación, gobernanza y toma de decisiones en entornos urbanos de alta complejidad.

Al respecto, la cátedra se concibe como un espacio estable de colaboración interinstitucional, orientado a promover enfoques interdisciplinarios y a alinear el desarrollo tecnológico con objetivos sociales, económicos y ambientales, desde una perspectiva de interés público.

Esta Cátedra Estratégica se articula como un proyecto de investigación e innovación tecnológica para la puesta en marcha de nuevos productos y/o servicios que permitan ampliar las oportunidades culturales, sociales y económicas que posee la ciudad de Málaga, impulsando así nuevos ámbitos de negocio digital que aporten valor, bien mejorando los procesos y la productividad o logrando más eficiencia en las actividades que se desarrollan.

Por su parte, la Cátedra Estratégica de Inteligencia Artificial se diseña como un instrumento ágil y flexible para responder a los desafíos de la transformación digital. Su misión es impulsar la adopción responsable, práctica y estratégica de esta tecnología en Málaga, actuando como un puente entre la universidad, la empresa, la administración y la ciudadanía.

EMPLEO PÚBLICO

En materia de recursos humanos, han aprobado las bases específicas reguladoras de dos convocatorias de empleo público que suman 8 plazas, así como las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y la designación nominativa de los tribunales calificadores de otras seis convocatorias que incluyen 19 plazas.

Por un lado, se ha dado luz verde a las bases específicas y a la convocatoria para cubrir tres plazas de funcionario de carrera en la categoría de Técnico Medio Ingeniero Técnico Industrial, por turno libre, correspondientes a las ofertas de empleo público (OEP) de 2024 y 2025; además de las cinco plazas de funcionario de carrera en la categoría de Jefe de Dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento correspondientes a las OEP de 2023 y 2025, por turno de promoción interna.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público y en el tablón de edictos.

Por otro lado, se han aprobado listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para las varias convocatorias. Tras este paso, se procederá a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio indicando que las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, así como que los tribunales se encuentran publicados en la página web del Ayuntamiento, incluyéndose la fecha del primer ejercicio, en el caso de las convocatorias con sistema selectivo de oposición, o de la primera sesión del concurso, en el caso de las convocatorias con sistema selectivo de concurso-oposición.

MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO

Por otro lado, en cuestiones de Urbanismo se ha aprobado el proyecto de modificación de elementos del PGOU pormenorizada número 43 de la parcela sin edificar situada en calle Diderot, 4, promovido de oficio a instancias de Lopezgo S.L. Esta modificación tiene por objeto un cambio de calificación urbanística de esta parcela de productivo a hotelero para implantar el uso de hospedaje.

La modificación propuesta responde a la finalidad de integrar dicha parcela en un proyecto unitario de uso hotelero junto con las dos parcelas colindantes, situadas, respectivamente, en calle Herman Hesse, 17 y calle Diderot, 2, que cuentan actualmente con este uso y se encuentran en funcionamiento.

PLAN DE PATROCINIOS

También se ha dado luz verde al Plan Anual de Patrocinios de la ciudad de Málaga para el año 2027, por el cual se establecen las bases para la selección de patrocinadores de las actividades de interés general de todas las áreas, distritos municipales, agencias públicas y organismos municipales susceptibles de patrocinio. Se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los interesados podrán presentar las ofertas de patrocinio de las actividades municipales contenidas en el mencionado Plan, una vez publicado el mismo.

Por otro lado, ha acordado seleccionar como patrocinadores de la Cabalgata de Reyes Magos 2027 a Fundación Bancaria Unicaja y Málaga Club de Fútbol, S.A.D. Además, se han aprobado los convenios de patrocinio entre el Consistorio y cada una de las entidades mencionadas.

Los dos patrocinios suman un importe total de 63.383,81 euros, de los que 7.062,7 euros son aportación dineraria y la cantidad restante es aportación en especie como carrozas, caramelos, disfraces y personal necesario para el correcto desempeño de la actividad. En concreto, Fundación Bancaria Unicaja aporta 43.852,46 euros y Málaga Club de Fútbol, S.A.D. 19.531,35 euros.

Asimismo, han dado luz verde al convenio entre Ayuntamiento de Málaga y la asociación 'En Activo' para la puesta en marcha del programa 'Prevención de caídas y fragilidad'. El objeto de este convenio es coorganizar las actividades de ejercicio físico adaptado orientados a personas mayores.

Por otro lado, se ha acordado ceder de forma gratuita dos caballos de la Policía Local, que han sido declarados no utilizables para el servicio público, a la Asociación Centro Andalusí de Rescate de Caballos, ubicada en Alhaurín el Grande, como entidad especializada en el cuidado y atención de équidos retirados.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMV

Asimismo, la junta de gobierno también ha dado luz verde al primer expediente de cambio de finalidad del presupuesto en vigor del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), cuyo objeto es el de traspasar 105.631,20 euros de la convocatoria de subvenciones del 2024 para la instalación de ascensores al proyecto de rehabilitación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O para la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones a través de la instalación de un ascensor y a completar la financiación del proyecto de rehabilitación de la plaza San Martín (8.131 euros).

Por otro lado, se ha aprobado el tercer expediente de modificación suplemento de crédito del presupuesto del IMV. Se trata de un ajuste contable para adaptar el presupuesto y permitir que el IMV pueda iniciar la licitación de la obra de los 16 alojamientos para personas mayores previstos en la calle Gómez Ocaña.

Por último, hab aprobado la prórroga del contrato de recursos publicitarios de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales y se ha aprobado el expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de un evento con motivo del Día Internacional del Voluntariado.