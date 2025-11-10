Arde un autobús de la EMT en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga sin que se registren daños personales

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga extinguen el incendio que se ha registrado en un autobús de la EMT en la mañana de este lunes en la avenida Nuestra Señora de los Clarines del distrito Bailén-Miraflores sin que haya habido daños personales. - ÁREA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad de Málaga ha ardido en la mañana de este lunes en una calle del distrito Bailén-Miraflores sin que se hayan registrado daños personales.

Así lo ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en su perfil en redes sociales, en el que precisan que efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad se han hecho cargo de extinguir el incendio desplazando hasta el lugar una autobomba y un camión nodriza del parque central (Martiricos).

Los hechos han tenido lugar en torno a las 07.30 horas de este lunes, y ha sido la conductora del propio vehículo la que ha dado el aviso cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines. El incendio del vehículo no ha provocado daños personales.