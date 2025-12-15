Arde un turismo en la AP-7 a su paso por Torremolinos (Málaga)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos extinguen un incendio tras salir ardiendo un vehículo en la autovía AP-7 a la altura de una estación de servicio en Torremolinos. - CPB

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en Torremolinos (Málaga) ha intervenido este lunes por la mañana en el incendio de un turismo en el kilómetro 1002 de la autovía AP-7, en el mismo término municipal.

Según la información detallada por el CPB, dependiente de la Diputación de Málaga, el vehículo estaba circulando cuando el conductor ha nota que salía humo, ha parado en la vía de servicio de una gasolinera próxima, y ha salido del coche.

Los bomberos del consorcio han extinguido el fuego y han realizado labores de limpieza de la calzada. El vehículo ha quedado afectado en su totalidad. No se han producido daños personales.