Arranca el 'Invierno Joven 2026' de la Diputación de Málaga con mil plazas gratuitas para actividades de aventura y ocio

Los jóvenes empadronados en municipios de la provincia de Málaga con menos de 20.000 habitantes tendrán preferencia para poder inscribirse en las actividades desde este sábado 24 de enero. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Juventud, pone en marcha el programa 'Invierno Joven 2026', la segunda edición de una iniciativa compuesta por una serie de actividades de aventura y ocio donde se ofrecen mil plazas gratuitas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia. El objetivo que busca esta amplia oferta lúdica es promocionar un estilo de vida activo y saludable manteniendo el contacto con la naturaleza y aprovechando la época invernal, donde se pueden llevar a cabo diversas actividades de aventura.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha explicado que "tras el éxito de la pasada edición, la apuesta de este año será más ambiciosa con la incorporación de cuatro nuevas actividades: Tres rutas de bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves, cuatro torneos de FIFA, visitas al Laberintus Park y también a OXO Museo del Videojuego, son las novedades de una lista donde las visitas a Sierra Nevada para disfrutar de una jornada de esquí y snowboard sigue siendo el gran reclamo".

En esta edición, en total, son doce las actividades diferentes que se ponen a disposición de los jóvenes de la provincia y que abren su plazo de inscripción este próximo sábado 24 de enero a través de la web de la Delegación de Juventud. Las plazas estarán disponibles hasta completar la oferta o hasta 48 horas previas al inicio de la actividad, recordando que sólo se podrá inscribir cada joven en una de ellas.

Los jóvenes empadronados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes tendrán preferencia para poder inscribirse en las actividades este sábado, mientras que ya a partir del lunes 26 de enero a las 00.00 horas se abrirá el resto de vacantes disponibles a todos los jóvenes de la provincia, sin distinción de municipios.

Los interesados deberán tener actualizado su certificado de empadronamiento de su respectiva localidad para poder inscribirse en las actividades, solicitado como máximo en los últimos tres meses a través de sede electrónica en sus Ayuntamientos. De igual modo, también deberán contar con el Documento Nacional de Identidad en vigor.

Santaolalla ha explicado más detalles de estas doce actividades destacando "la oportunidad de disfrutar de experiencias inolvidables en plena naturaleza con las actividades que ofrece Invierno Joven 2026, uno de los programas que más aceptación hemos tenido y que genera una gran expectación".

"Son muchos los jóvenes que nos han preguntado por esta iniciativa desde hace algunos meses y hoy la presentamos con mucho entusiasmo y con importantes novedades para acercarles actividades de ocio y aventura. Esperamos que también puedan tener, en muchos casos, contacto con la naturaleza para aprovechar esta época invernal", ha comentado el diputado de Juventud.

ACTIVIDADES

En total serán doce actividades que se llevarán a cabo entre los meses de febrero y marzo. Una de las más destacadas es la visita a Sierra Nevada, que en esta edición se incorpora una fecha más. Será el 7, 8 y 25 de febrero cuando 150 jóvenes podrán disfrutar de una jornada de esquí o snowboard en la sierra granadina. La oferta cuenta con desplazamiento en autobús, el forfait limitado para remontes, el alquiler de material, clase grupal de tres horas con monitor y el seguro de asistencia en pistas.

Habrá dos jornadas de subidas a los picos de la provincia. Por un lado está la ascensión a La Maroma, de 2.068 metros de altitud, y cuya jornada (15 de febrero) será de una duración aproximada de ocho o nueve horas con un total de 16 kilómetros de recorrido. De igual modo, el 8 de marzo se llevará a cabo la ascensión al pico Torrecilla, de 1.919 metros de altitud y de una duración aproximada de ocho horas (15 kilómetros de recorrido). Cada subida contará con 60 plazas, con un guía experto y un seguro de accidentes.

Una de las novedades de este año son las rutas en bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves. Esta actividad se divide en tres jornadas, con 14 plazas cada una. La primera, el 27 de febrero desde Alozaina; la siguiente, el 1 de marzo desde El Burgo; y la última, el 14 de marzo desde Tolox. Esta actividad de tres horas aproximadas ofrece el préstamo de una ebike MTB de alta gama para completar la actividad, además de casco, chaleco reflectante y snack. Contará con monitores cualificados y seguro de asistencia.

Los amantes del barraquismo podrán disfrutar de dos jornadas, reservadas 25 plazas en cada una. La primera será el 7 de marzo en Puerto Ramos (El Chorro), mientras que la segunda será el 15 de marzo en Arroyo Majales (Júzcar). En esta actividad está incluido el material técnico, además de seguro de accidente, guías y un reportaje fotográfico.

La visita a las vías ferratas consta de cuatro fechas, con 25 plazas cada una. El 8 de febrero en La Planá de Casares; el 21 de febrero en el Turrión de Comares; el 22 de febrero en Archidona; y el 8 de marzo en la Presa de los Caballeros (Montejaque). La inscripción incluye material técnico, guías titulados y reportaje gráfico.

Las jornadas de espeleología se dividirán en la Cueva del Agua (Archidona), el 14 de febrero, y la Cueva Excéntrica de Igualeja, el 15 de febrero. Habrá 25 plazas para cada cita con sesiones de tres horas de duración aproximadamente y con todo el material incluido, además de seguros de responsabilidad civil y de accidentes.

Se celebrarán cuatro torneos de FIFA en cuatro localidades. El 13 de febrero en Campillos, el 20 del mismo mes en Algarrobo, el 13 de marzo en Pizarra, y el 20 de marzo en Villanueva del Trabuco. No hay limitación de participantes.

La visita al Caminito del Rey cuenta con 150 plazas. Con una duración aproximada de entre dos y tres horas, con una dificultad media-baja, este enclave se podrá visitar en tres fechas (22 y 23 de febrero, y el 14 de marzo), con 50 plazas en cada jornada.

Otra novedad es la visita al Laberintus Park de Humilladero, con 100 plazas repartidas en tres días (21 febrero, 7 y 14 de marzo). Este laberinto de setos es el más grande de España y resulta toda una aventura el perderse en su interior.

Cuatro fechas distintas se ofertan para disfrutar de un campeonato de karting. Con 16 plazas disponibles en cada cita, los encuentros serán en el Karting de Mijas el 13 y 20 de febrero; mientras que en el Kartfun Plaza Mayor será el 13 y 20 de marzo. Todas ellas, en horario de tarde.

La tirolina 'Sunview Park' es otra de las opciones para disfrutar de los deportes de aventura. Situada en Alhaurín de la Torre, se ofrecen 20 plazas cada día (24 y 26 de febrero, además del 7 de marzo).

Por último, se ofrecen dos días de visitas a OXO Museo del Videojuego, en el centro de la ciudad de Málaga. Cada jornada cuenta con 25 entradas disponibles. Y las fechas son el 6 de febrero y el 1 de marzo.

Cabe recordar que al ser muchas de las actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, todas ellas están sujetas a posibles cambios por la climatología.