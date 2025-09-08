Arranca esta semana el encuentro literario Literalh, con Juan Manuel de Prada, Julia Navarro y Blue Jeans

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La cuarta edición del encuentro literario Literalh, que se celebra en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, ya tiene definido su programa que incluye conversaciones y firmas de libros con los autores Juan Manuel de Prada, Julia Navarro y el joven Blue Jeans, además de actuaciones musicales.

El evento , que organiza la Concejalía de Cultura y Biblioteca del Ayuntamiento y la empresa Eme de Mar Gestión Cultural, está previsto para los días 12 y 13 de septiembre, viernes y sábado, han informado en una nota.

Las dos jornadas se desarrollarán en el Centro Sociocultural y de Artes La Platea, situado entre las urbanizaciones Retamar y La Capellanía. El formato elegido será idéntico en ambos casos: conversaciones con los tres escritores, actuaciones musicales y artísticas (de Ángel Pericet, del Conservatorio Superior de Danza de Málaga y Rocío García Fernández, artista local), firma de libros y adquisición de ejemplares de novelas anteriores y actuales.

Una vez más el encuentro literario Literalh va a ser totalmente gratuito y abierto a todos los lectores y amantes de las letras hasta completar el aforo.

El viernes 12 de septiembre se inaugurará la cita y el certamen literario a las 18.30 horas; a las 19.00 horas habrá una conversación entre Juan Manuel de Prada y el periodista de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez; y a las 20.15 horas habrá una actuación de danza a cargo de Ángel Pericet. De Prada firmará ejemplares de sus libros desde las 20.30 horas.

El sábado la jornada de Literalh arranca a las 11.30 horas con una conversación entre el escritor Francisco de Paula 'Blue Jeans' y Moisés Rodríguez; y a las 12.30 horas el autor firmará sus libros.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, conversarán la escritora Julia Navarro y Moisés Rodríguez. Después, la autora firmará sus libros a quien asista a la cita. Y finalmente, a las 21.30 horas, tendrá lugar la actuación musical de Rocío García Fernández, 'Mujer semilla'.