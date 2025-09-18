Arrancan en Cártama (Málaga) los actos con motivo de la patrona de la Guardia Civil con el izado solemne de la bandera

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha destacado que Cártama se convierte desde este jueves en la capital de la Guardia Civil comenzando con este izado solemne de la bandera y un homenaje a los veteranos del cuerpo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

El cuerpo armado organiza actividades culturas y deportivas con motivo del próximo Día del Pilar que se desarrollarán en Cártama

CÁRTAMA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido este jueves el acto institucional de izado de bandera y posterior descubrimiento de placa dedicada a los veteranos de la Guardia Civil en la localidad de Cártama, acompañado por el alcalde, Jorge Gallardo, y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Roberto Blanes.

Con el izado solemne de la bandera comienza el programa de actos y actividades que se desarrollarán entre el 20 y el 28 de septiembre en Cártama. Estas son una ruta senderista, una carrera popular, una ruta motera, un torneo de pádel, partidos de fútbol, un torneo de baloncesto, un torneo de golf, así como charlas para alumnos de los CEIP e IES de la localidad y a para los mayores.

Los beneficios obtenidos en todas las actividades deportivas son a favor de las siguientes asociaciones de la localidad: Afacar (Asociación de familiares enfermos de Alzhéimer); Amfacij (Asociación de familias contra el cáncer infanto-juvenil); Cártama Incluye; la Asociación Parroquial Divina Pastora de las Ánimas; y la Asociación Virgen del Socorro.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha destacado que "Cártama se convierte desde este jueves en la capital de la Guardia Civil comenzando con este izado solemne de la bandera y un homenaje a los veteranos de la Guardia Civil. Y seguiremos con un amplio programa de actividades que tendrán su punto álgido con la celebración del Día del Pilar en Cártama, acogiendo el acto central de la Comandancia y el posterior desfile por las calles del municipio".

Salas ha añadido que "hace unos pocos años decidimos llevar a los municipios los actos festivos por la patrona de la Guardia Civil. Han sido ya Mijas, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y ahora Cártama. Una decisión muy acertada y que está teniendo un gran éxito. La Guardia Civil es una de las instituciones más valoradas por la sociedad española y malagueña y por eso queremos devolverle a la ciudadanía ese calor que nos brinda acercándonos a los pueblos".

Javier Salas ha agradecido al Ayuntamiento de Cártama y a su alcalde y miembros de la corporación por la colaboración que están prestando a la Guardia Civil para que todo sea un éxito".