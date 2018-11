Arrimadas: Cs mira al 2D con "ilusión" frente a quienes tienen "miedo de perder lo que han tenido" o de "quedar mal"

Actualizado 03/11/2018 14:34:54 CET

Asegura que la región "hay que ganarla pueblo a pueblo, calle a calle y plaza a plaza, y eso es lo que vamos a hacer"

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido este sábado de la importancia de las elecciones autonómicas en Andalucía del 2 de diciembre, asegurando que "toda España" va a estar pendiente de lo que pasará, y ha asegurado que la formación naranja "tiene al mejor equipo". Además, ha dicho que miran el 2 de diciembre con "ilusión", frente a los demás que "tienen mucho miedo de perder lo que siempre han tenido, y otros de quedar mal porque siempre han salido a perder Andalucía".

"Nosotros confiamos en Andalucía", ha apostillado Arrimadas, que ha participado en un acto público en Málaga, al que han asistido unas 800 personas, para presentar la imagen y el eslogan de campaña de la formación naranja para las elecciones autonómicas junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y el cabeza de lista al Parlamento andaluz por Málaga, Javier Imbroda, donde estaba previsto que asistiera el presidente de Cs, Albert Rivera, pero que no ha podido acudir al lesionarse, por lo que ha enviado un vídeo.

Para Arrimadas, la campaña "va a ser lo que somos" ya que, ha dicho, "refleja muy bien lo que es Ciudadanos: es una campaña cercana, real, de a pie, de gente real, que tiene un trabajo fuera de la política", además de que se verá "no sólo el mejor candidato, sino también el gran equipo". "Queremos que los protagonistas sean los ciudadanos, los miembros del equipo".

"Andalucía hay que ganarla pueblo a pueblo, calle a calle, y plaza a plaza, y eso es lo que vamos a hacer en esta campaña como lo hemos hecho en Cataluña", ha agregado, añadiendo que los únicos que miran al 2D con "ilusión" es Cs, ya que los demás "tienen mucho miedo de perder lo que siempre han tenido y otros de quedar mal porque siempre han salido a perder Andalucía".

También ha incidido en que esta campaña de Cs "mira a los ojos" para poder explicar lo que han hecho en estos años, y ha valorado la gestión de la formación naranja en Andalucía. Por ello, ha incidido en que será una campaña "cercana, de gente de a pie".

"Escucho discursos de Susana Díaz y parece que va a caer una catástrofe si no gobiernan ellos, pero la catástrofe va a ser para algunos que llevan 40 años viviendo de la política, pero no para Andalucía, que será un alivio y un cambio", ha asegurado, añadiendo que "ahora sí que lo vamos a conseguir. Es la hora de poner Andalucía en el centro", ha apostillado.

Por otro lado, ha incidido durante su discurso en que los andaluces "que nos fuimos nunca hemos dejado de ser andaluces y nunca dejaremos de serlo", recordando que los nacionalistas catalanes "me dicen que no soy catalana y que me tengo que ir", y "aquí veo algunos muy nerviosos en el PSOE y PP porque venga y les voy a decir lo mismo".

De igual modo, en su intervención ha dejado clara la importancia de los comicios autonómicos: "Toda España va a estar pendiente de lo que va a pasar en Andalucía", añadiendo que "no hay proyecto de España que pueda mirar para otro lado; no hay proyecto para ganar a España que no sea un proyecto que pueda ganar también en Andalucía", por lo que ha dejado claro que Cs "se va a volcar" en estas elecciones.

Ha advertido, además, "que nadie os haga creer otra vez que lo que pase en Andalucía no le importa a nadie", ha dicho, asegurando que el 2D "se va romper el silencio en el que muchos han querido meter a la región durante tantos años"; además del "miedo" y "la idea de que Andalucía es solo del PSOE, o de que aquí no hay nada que hacer o no hay cambio posible", en alusión al PP, recordando que "imposible es ganar a los nacionalistas en Cataluña y lo hicimos".

"MEJOR EQUIPO"

Ha valorado que Cs tiene "el mejor equipo", añadiendo que "no me extraña que algunos intenten utilizar malas artes para robar a candidatos" pero es que "son los mejores y yo lo entiendo", ha añadido. En este punto, ha afirmado que el equipo de Ciudadanos es "real" de ciudadanos andaluces, que "tenemos una vida fuera de la política y sabemos lo que es ganarnos el pan fuera de la política". Además, ha criticado que "hay un par de partidos que saben lo que es tener candidatos que no han trabajado jamás fuera de la política, que su currículum es cero fuera de la política".

Ha agregado que "tenemos la obligación moral de estar aquí con este momento", y ha aludido a la "ilusión" que hay: "Esto es lo que yo empezaba a percibir antes de las elecciones de Cataluña y ganamos", ha dicho, destacando también las ganas de votar que se han vuelto a despertar.

Por último, ha afirmado que "Andalucía no es del PSOE ni de ningún partido, es de 8,5 millones de andaluces", y "nada impide que la región vuelva a levantarse y estar en puestos de cabeza en sanidad, educación y sea bien gobernada".

Por ello, ha dicho que "está en nuestra mano e ir a votar en masa", porque eso "puede abrir la llave de la Junta, de ese cortijo que algunos se creen que tiene cerrado", pero "cuando entremos y levantemos la alfombras y abramos las ventanas algunos se van a quedar a cuadros", ha concluido.