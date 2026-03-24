La Asociación 'Amigos de la Pasión' escenificará el sábado 4 de abril La Pasión por las calles de Estepona (Málaga)

La presentación del evento que tendrá lugar el próximo sábado, 4 de abril, en Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado que la Asociación 'Amigos de la Pasión' escenificará el próximo sábado, 4 de abril, la Pasión de Cristo, con Miguel López Ramírez como director, Miguel Ángel López, como asistente de dirección, y Luque en la coordinación técnica.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en esta escenificación de la Pasión de Cristo, que lleva representándose por las calles del casco antiguo de la localidad desde 2014, participan alrededor de un centenar de personas entre actores amateurs y técnicos.

En concreto, la representación dará comienzo a las 17,30 horas en la Plaza San Francisco, junto a la Iglesia de Los Remedios, con la escenificación de la Última Cena, y continuará por la calle Blas Ortega, hasta finalizar, sobre las 19,30 horas, en el Parque Botánico Orquidario, con la Crucifixión.

El itinerario de la representación parte desde la Plaza San Francisco (Última Cena), y pasa por calle Blas Ortega, Plaza Manuel Alcántara (Oración del Huerto), calle Caravaca, Plaza del Reloj (Palacio de Caifás), Plaza Blas Infante, calle Viento, calle Castillo (Palacio de Pilatos y Palacio de Herodes), calle Santa Ana, calle Real (Primera Caída), calle Terraza (Segunda y Tercera Caídas) y Parque Botánico Orquidario (Crucifixión).