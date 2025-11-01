Asociación malagueña Alhelí de acompañamiento en el duelo: "El suicida no quiere morir, solo quiere dejar de sufrir"

Foto de archivo de varios representantes de la Asociación Alhelí de acompañamiento en el duelo patológico y postvención durante la presentación de la carrera 'No más suicidios. Prevenir es nuestra meta' que se celebra el día 2 de noviembre en Torremolinos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Miles de personas tienen previsto salir a las calles de la ciudad de Torremolinos (Málaga) este domingo 2 de noviembre para participar en una carrera benéfica bajo el lema 'No más suicidios. Prevenir es nuestra meta' con la que se va a recaudar fondos para la asociación Alhelí, una entidad nacida en Málaga hace ahora diez años, y que de forma pionera en España se dedica a atender y a acompañar a las personas que pasan por el proceso del duelo por la pérdida de un ser querido.

Según explica la presidenta de Alhelí, Yolanda Verdugo, en una entrevista concedida a Europa Press, las previsiones para esta cita solidaria se han desbordado hasta el punto de que han sobrepasado todas las expectativas de participación. Esto es motivo de gran satisfacción para una asociación que, en esta ocasión, y con el eslogan antes reseñado, pone el acento en el suicidio.

"El suicida no quiere morir, solo quiere dejar de sufrir", señala Verdugo en una afirmación que, aunque puede resultar obvia en una primera escucha, no suele pasar por la cabeza o ser objeto de reflexión de aquellas personas que no han experimentado de cerca la muerte de un ser querido que ha decidido quitarse la vida.

En este punto, la presidenta de la asociación Alhelí señala que estas personas que pasan duelo debido al suicidio de un ser querido --junto con el de jóvenes, mayores y personas LGTBI-- es uno de los que más acude a la entidad en busca de acopañamiento y atención en este proceso, así como de respuestas a las muchas e incisivas interrogantes que surgen a partir de estas tragedias, además de alivio ante la presión social.

"Trabajamos con supervivientes", afirma también Verdugo cuando se refiere a las personas que buscan consuelo en Alhelí cuando un allegado se ha suicidado: "Es un caso muy específico y que requiere de acciones muy concretas porque lo significativo en el caso del suicidio es que el doliente no ha podido despedirse de la persona a la que quiere antes de que haya fallecido", expone, a la vez que destaca la importancia de prevenir un segundo suicidio motivado por la falta de acompañamiento al doliente del primero.

Alhelí trabaja, por un lado, para prevenir el duelo patológico, pero cuando actúan en el contexto de una muerte suicida, lo hacen en lo que se denomina postvención. "Las interrogantes y la presión social por la que pasan los familiares de un suicida es mucha", señala Verdugo sin menoscabar la labor que realizan en otros contextos igualmente dolorosos con personas que sufren la perdida de amigos o familiares por otras razones (abortos, accidentes de tráfico, enfermedades terminales, violencia de género...).

Quien llega a Alhelí se encuentra con valores fundamentales de empatía, respeto, escucha y solidaridad. Desde la asociación se les brinda a los dolientes apoyo emocional y psicológico, a la vez que se promueve en todo momento la salud mental. La evaluación y acompañamiento psicológico y los grupos de terapia que se reúnen semanalmente son herramientas y pilares del trabajo de esta asociación, cuya implantación también llega a los pueblos de menos 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

Cuestionada por la amplia repercusión nacional que ha alcanzado el caso de la adolescente Sandra Peña que con 14 años decidió quitarse la vida presuntamente tras sufrir 'bullying' y discriminación en un centro escolar concertado de Sevilla, Yolanda Verdugo lo tiene claro: "A Sandra Peña no le tocaba morir. Es muy injusto. Y es muy injusto que los colegios no tengan gabinetes psicológicos y pasarle los 'marrones' a los orientadores", señala.

La presidenta de Alhelí también conoce ejemplos de casos de suicidio ligados al entorno escolar, e incluso aporta la experiencia que desarrolló en un instituto de la capital malagueña donde una psicóloga estuvo atendiendo al alumnado: "Acudieron muchos chicos y chicas, pero al final, por un lado había que tenerlo 'escondidillo' y, por otro, el centro consideró finalmente que tenía otras prioridades".

"Pero pedimos que las administraciones, Gobierno de España y/o Junta, apliquen más recursos porque hay muchos chicos y chicas pasándolo mal, y los protocolos están muy bonitos, pero ahí están todos metidos en cajones, y no se está trabajando lo suficiente en la prevención", critica.

Y en otro punto en el que Yolanda Verdugo se muestra critica pero, igual que antes, con vocación de colaboración, es con el papel de los medios de comunicación, y a propósito del caso de la joven de Sevilla lanza la siguiente pregunta: "¿De qué se habló más en las informaciones?, ¿del bullying y del acoso que sufría Sandra o del suicidio?". Y también cuestiona en cuantas de las informaciones proyectadas por este caso se ha mencionado al 024, el teléfono de prevención de la conducta suicida. "¿Acaso es comparable el conocimiento de esa línea de ayuda a la que tiene el 016 contra la violencia machista?", pregunta la presidenta de Alhelí.

Verdugo dice ser consciente del tabú en torno a la conducta suicida, e invita a desterrarlo y a tratarlo con empatía desde el respeto sin victimizar a los dolientes. Insiste en que las informaciones que aluden al suicidio "solo requieren respeto" e invita a los periodistas a reflejar las experiencias de quienes han sufrido la pérdida de un allegado o ser querido por esta causa.

Y la presidenta de Alhelí hace especial hincapié en insistir en la importancia de la prevención como herramienta fundamental en la lucha contra la conducta suicida, prevención que este domingo se va a convertir en clamor con la carrera benéfica prevista en Torremolinos.

La asociación Alhelí la promovió Yolanda Verdugo a raíz de la muerte de su madre a finales de 2016. Quedó constituida en enero de ese año. Tuvo un replanteamiento en torno a su forma de funcionar debido a la pandemia del covid, y, además de con sus grupos genéricos y colectivizados, ha promovido y desarrollado labores específicas de acompañamiento y atención al duelo en casos de conductas suicidas y de mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

La labor de Alhelí ha sido reconocida con premios como Málaga Voluntaria 2018 y Becas Argal 2024. Su sede se encuentra en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 13, de Málaga, y también se puede contactar a través del teléfono 645 688 890 y de los correos electrónicos psicologia@asociacionalheli.org y asociacionalhelimalaga@gmail.com

El teléfono 024 de atención a la conducta suicida es una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por profesionales.