El Ateneo de Málaga se abre a la fotografía en blanco y negro de John H. Attwater

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Frank Rebajes del Ateneo de Málaga acogerá hasta el 25 de noviembre una exposición de fotografía analógica en blanco y negro del británico John H. Attwater.

Así, diez años después de su muerte, la sombra de Margaret Thatcher sobrevuela de nuevo las islas británicas desde la fugaz aparición en escena de Lizz Truss. El fotógrafo británico John Attwater, desde su visión personal, recoge en sus fotografías de la década de los 80 un testimonio único que retrata la respuesta de la clase trabajadora a las políticas de la Dama de hierro, han indicado desde el Ateneo en un comunicado.

Las fotografías seleccionadas para esta exposición representan el inicio de su mandato en el cargo y su poética caída: el retrato de las comunidades mineras contra quien Thatcher comenzó la guerra y la primera gran marcha por el derecho al trabajo de 1980, y el desenlace de la manifestación del 31 de marzo de 1990 en Londres contra el Poll Tax, un impuesto que le costó su dimisión forzada 8 meses después.

Las fotografías fueron tomadas entre 1980 y 1990. Están realizadas en blanco y negro, revelado analógico en papel Ilford. Algo significativo que Thatcher consiguió, fue crear conciencia política en la ciudadanía. Fue en el mundo de la música donde mayor repercusión tuvo el malestar del pueblo.

Al respecto, han añadido que decenas de bandas británicas y del resto del mundo denunciaron sus políticas, además de dirigir una crítica directa hacia su persona.

John Hayward Attwater (1950, Chichester, West Sussex, England) es fotógrafo independiente. Estudió en Worthing College of Art and Design (1977-1980). En las décadas de los 80 y 90 trabajó como profesor con diversas comunidades y grupos sociales. Fue miembro fundador en 1986 del colectivo de artistas Dot to Dot Comunity Arts Project en Portsmouth junto a las artistas Anna Lesley Potten y Susie Rideout.

Fue profesor de fotografía y tutor de proyectos fotográficos en la Escuela de Arte y diseño de Portsmouth y la Universidad de Portsmouth. En la Escuela creó la línea de estudios Comunity Darkroom, dando la posibilidad de acceder a estudios de fotografía a personas sin formación académica básica.