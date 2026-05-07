El auditorio Edgar Neville pone el broche de oro a los talleres de 'Ajemates' con 400 escolares jugando al ajedrez

Momento de la clausura de los talleres ‘Ajemate' - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la delegación de Educación y Juventud, ha celebrado este jueves en el auditorio Edgar Neville la clausura de los talleres 'Ajemates'.

Un final de trayecto en el que se han congregado 400 escolares de edades comprendidas entre los ocho y 12 años de tres centros educativos de la provincia de Málaga y donde se ha dado a conocer el nombre de los colegios ganadores en esta edición: CEIP Virgen de la Aurora de Arriate, CEIP Juan Carrillo de Ronda y CEIP Guadalhorce.

Los talleres se han llevado a cabo durante los meses de marzo y abril de este año 2026 por 30 centros de la provincia han llegado a más de 2.000 escolares para acercar el ajedrez a través de las matemáticas.

La gala, que ha estado dirigida y conducida por el maestro ajedrecista Cristian Claros, ha servido para que los jóvenes escolares continúen avanzando en sus conocimientos sobre el ajedrez aprendidos durante el curso de manera telemática. Un espectáculo de ajedrez divertido y dinámico en el que los alumnos han sido galardonados con regalos y reconocimientos.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha recordado que estos talleres sirven para fortalecer y complementar la formación académica de los alumnos, especialmente los que forman parte de los centros escolares de municipios menores de 20.000 habitantes.

"Además, se ha enseñado al alumnado a practicar los conceptos básicos del ajedrez para poder aplicarlos en actividades de cálculo y razonamiento", ha apuntado el diputado.

TALLERES 'LAS MATES CON AJEDREZ'

Estos talleres gratuitos han consistido en dos sesiones por centro con una duración de 45 minutos y han servido para que se iniciara al alumnado en el mundo del ajedrez con actividades telemáticas de creatividad matemática de manera dinámica y divertida. Se han realizado actividades en las que se enseñaba y practicaban los conceptos básicos del ajedrez según el nivel del alumnado para poder aplicarlos en actividades de cálculo y razonamiento.

La actividad ha sido impartida por el equipo de Tu Profe de Ajedrez, un proyecto especializado en la promoción del ajedrez como una herramienta educativa, que apoyándose en los medios digitales, buscan dar facilidades a todos a la hora de poder realizar esta actividad desde cualquier lugar.