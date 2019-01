El Aula de Mayores de la UMA recibe cada año más alumnos con formación y estudios superiores

Publicado 05/01/2019 11:59:42 CET

MÁLAGA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Mayores de la Universidad de Málaga (UMA), que ofrece desde hace 25 años contenidos académicos diversos para personas de más de 55 años, recibe cada curso más alumnos con estudios y formación superiores, por lo que su función está cambiando de una educativa a otra más social.

El director del Aula, el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús Delgado, ha explicado a Europa Press que inicialmente este servicio tenía una intención más de ofrecer una oportunidad de aprendizaje a aquellas personas que en su juventud no pudieron adquirir.

Sin embargo, en los últimos años "cada vez más vemos muchísimas personas jubiladas o que están incluso trabajando, desde funcionarios de la sanidad hasta doctorados jubilados", ha destacado.

Por estos motivos el objetivo del Aula es actualmente el de "manenter a toda esta población activa, sana, porque en esta sociedad cuando las personas envejecen o pierden a familiares muy cercanos lo que tienden es a aislarse, y eso no es bueno", ha señalado el profesor.

"Lo que sí que es bueno es darle lo que son posibilidades de socialización. Es lo que más le gusta", ha resaltado sobre los mayores, que "tienen una experiencia, una estabilidad económica y unas ganas de aprovechar la vida que hay que favorecer".

En este sentido, Delgado ha puesto el ejemplo de lo que una señora le comentó: "yo ya tengo una excusa que antes no la tenía para que, después de comer, me pinto, me arreglo y voy a mi Aula de Mayores. Y después con mis compañeros nos tomamos un café".

Así, el Aula de Mayores, que es un programa encuadrado dentro de la UMA, ofrece "de todo: ciencia, letras, filosofía, arte, geografía, etcétera. Siempre es de divulgación, no de cosas excesivamente especializadas", ha detallado el director.

"Pero no son asignaturas básicas, hay que buscar el nivel entre la divulgación y que son personas adultas a las que hay que darles una educación de calidad", ha resaltado.

El Aula de Mayores consta de un primer ciclo de tres años con asignaturas obligatorias "muy variadas" y un segundo en el que el alumno "puede decidir si continuar" con materias optativas, que pueden cursar "tantos años como quieran", ha explicado.

Asimismo, en estos dos ciclos hay asignaturas optativas como idiomas, informática, radio, escultura o pintura. "Lo bueno que tiene es la flexibilidad, porque ellos quieren aprender, quieren socializarse. ¿Para qué van a hacer un grado de filosofía o económica si ya no necesitan trabajo? Aquí no tienen exámenes. A ellos al final del primer ciclo se les da un certificado, un diploma, que más que nada es algo más emotivo que práctico", ha especificado.

"En ese sentido aquí se sienten muy libres: si les gusta se quedan, pueden hacer diferentes asignaturas, diferentes años. Hay gente que lleva incluso 14 o 15 años", ha resaltado al respecto.

Todo esto supone un "reto", porque es una "formación que está cambiando", a lo que se une que cada año el número de alumnos es mayor, llegando incluso a los 1.200 estudiantes, que provienen principalmente de Málaga capital y su entorno, ha precisado Delgado.

Recientemente, el Aula fue distinguida por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), la Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea que está inmersa en los ámbitos de la educación y la formación.

En concreto, el Sepie entregó a Delgado el 'Reconocimiento a la Calidad de los proyectos Erasmus+ 2018', dentro la categoría de proyectos de movilidad para profesorado en la Educación de Adultos, y más concretamente por el proyecto 'Erasmus+ CiudAct, Empoderamiento del Adulto/Mayor para una Ciudadanía Activa', desarrollado por un consorcio liderado por la Universidad de Málaga, y que contaba con la participación del Ayuntamiento de Faraján, CEP de Antequera, y las Asociaciones AIGU y ACP.