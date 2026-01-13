Autopsia confirma que la muerte de la joven de 25 años en Málaga no fue violenta y no intervinieron terceras personas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopsia preliminar realizada al cuerpo de la joven de 25 años que el pasado domingo fue hallado en el distrito de Puerto de la Torre de la capital malagueña ha confirmado que la muerte no fue violenta y que no intervinieron terceras personas.

En este sentido ha informado este martes en Córdoba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, cuando ha sido preguntado al respecto por los periodistas.

"No hay signos de violencia según los resultados que ha arrojado también la autopsia, y por lo tanto se sigue indagando, investigando. En principio no hay síntomas ninguno de que haya habido una intervención de terceras personas o que haya sido una muerte violenta", ha asegurado.

Cabe recordar que una joven de 25 años fue hallada sin vida este pasado domingo por la noche en la calle Alejo Carpentier de Málaga capital, en el distrito de Puerto de la Torre, junto a su vehículo.

Hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la joven estaba fallecida.

NARCOTRÁFICO

De otra parte, y preguntado por un caso de un "vuelco" de droga sucedido en la localidad malagueña de Mijas, Fernández ha destacado que lo importante es la detención de los autores del presunto delito, así como que uno de los heridos por arma de fuego en el suceso no resultó herido de gravedad

"Lo importante es que hubo la detención de las personas autoras de esos supuestos disparos y de esa acción que puede estar más cercana a lo que se conoce como un 'vuelco', un robo de droga entre distintas personas que operan en ese ámbito del narcotráfico y que están totalmente identificados, detenidos y puestos a disposición judicial", ha expresado.

Y preguntado por la preocupación que han manifestado los sindicatos policiales por el aumento de casos de "vuelcos" y de sucesos en los que intervienen bandas de narcotraficantes, el máximo representante del Gobierno en Andalucía ha dicho que tanto a nivel regional, como nacional e internacional se observa "que efectivamente todas las organizaciones de criminalidad, de narcotráfico, pues operan cada vez con unos medios más avanzados desde el punto de vista tecnológico y también desde ese punto de vista de mayor riesgo".

A renglón seguido, ha defendido que todo esto "se tiene en consideración, en cuenta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado": "La intervención de choque directo contra estas organizaciones se produce por unidades especializadas con personas perfectamente formadas y dotadas de los medios absolutamente necesarios para poder hacer frente a esa situación", ha defendido.

Asimismo, ha dicho que las dotaciones económicas son fundamentales para mantener planes especiales y específicos, marco en el que se ha refiero al Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, "extendido a seis de las ocho provincias de la comunidad autónoma y que lleva ya más de 166 millones de euros invertidos en medios humanos y también en material, reforzando todas las tecnologías para la lucha contra el narcotráfico, u otros planes especiales como el plan especial Costa del Sol".

Fernández también ha valorado la colaboración internacional para cada vez acotar más, si cabe, junto también con el servicio de vigilancia aduanera "a todas estas organizaciones también en el ámbito del blanqueo de capitales, que es muy importante y eso es, en definitiva, fundamental para la lucha contra ellas, el desmantelar esas estructuras que crean como consecuencia de los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas".