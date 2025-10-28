La Axarquía de Málaga se presenta en la WTM con 'Naturally Yours' como destino sostenible, competitivo y de calidad

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín y el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, han sido los encargados de informar en rueda de prensa de esta promoción para la WTM. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol ha elegido para este año el eslogan 'Axarquía, naturalmente tuya' para promocionarse en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres que se celebra del 4 al 6 de noviembre. Con este lema la comarca refleja la diversidad de recursos naturales que tiene, como por ejemplo, 46 kilómetros de litoral con playas y calas diferentes y singulares, el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Amijara y Alhama y el Parque Natural Montes de Málaga.

El área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios Axarquía Costa del Sol presentará su oferta turística en el expositor de Turismo Costa del Sol con Turismo Andalucía. El material para la descarga de los QR y la app Gecor Turismo Axarquía se ha preparado en inglés.

En su material promocional, la Axarquía también alude a sus numerosas rutas senderistas que también se pueden recorrer en bicicletas, quads o 4x4, vías ferratas, tirolinas, kayak o paseos en barco por el Mediterráneo, además de a la identidad de un territorio que ha conservado sus tradiciones reflejándose en sus fiestas, gastronomía y en la hospitalidad de su gente.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín y el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, han sido los encargados de informar en rueda de prensa de esta promoción para la WTM.

"La Axarquía es una comarca abierta, diversa y versátil. Abierta a propuestas y abierto el carácter de su gente; diversa por la variedad y singularidad de su territorio por tanto, de sus recursos turísticos; y versátil porque se adapta al perfil y gustos de cualquier visitante", ha comenzado Martín.

También ha dicho que para la comarca "el turismo es un pilar estratégico de nuestra economía" y "el mercado británico es el más importante para Andalucía representando casi la cuarta parte del turismo extranjero que recibimos".

"De ahí que con la WTM de Londres hagamos una fuerte apuesta de promoción, y por supuesto, que la hagamos junto a Málaga Costa del Sol y Andalucía. La Axarquía tiene su propia identidad y debemos mantenerla, pero es fundamental para nosotros que nos vinculen con estas dos grandes marcas internacionales a la cual pertenecemos y a la que tan próxima estamos tras la llegada de cualquier turista al aeropuerto", ha resaltado el presidente de la institución comarcal.

Martín también ha tenido un mensaje de agradecimiento por el apoyo a Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga y a Turismo Andalucía de la Junta de Andalucía, "así como a todos los empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras del sector turístico de la comarca por los servicios de calidad que prestan".

Asimismo, ha agradecido al área de Turismo "el impulso y la profesionalidad que está dando a la promoción del destino Axarquía Costa del Sol a la altura del de otras ciudades con mayor acervo turístico".

"La campaña que hoy presentamos, bajo el lema "Naturally Yours, Axarquía" (Axarquía, naturalmente tuya), representa un paso firme en la estrategia de promoción internacional de nuestra comarca, y especialmente, en su consolidación como destino sostenible, competitivo y de calidad dentro del panorama turístico andaluz y español", ha explicado el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia.

"Este nuevo posicionamiento responde a una visión clara y compartida: mostrar al mundo una Axarquía moderna, comprometida y auténtica, sin renunciar a nuestra identidad", ha continuado en su intervención.

De esta forma, y según ha indicado "'Naturalmente tuya' refleja la voluntad de la Axarquía de seguir creciendo desde la sostenibilidad, desde la gestión responsable de los recursos, y desde un modelo turístico que pone en el centro a las personas, a las tradiciones y al territorio".

La oferta turística se vertebrará a través de las Rutas Turísticas, "primeras en España en contar con la Q de Calidad". "La World Travel Market de Londres será el punto de partida de esta nueva etapa. Allí presentaremos la Axarquía como un destino donde la naturaleza, la cultura y la sostenibilidad se dan la mano", ha adelantado Pérez Atencia.

"Con esta campaña, queremos que el visitante internacional encuentre en nuestra tierra algo más que un destino turístico: una manera de sentirse parte de algo auténtico, sostenible y profundamente humano", ha finalizado, a la vez que ha asegurado que "desde la Mancomunidad, seguiremos trabajando junto a los ayuntamientos, al sector empresarial y a las instituciones supramunicipales para fortalecer esta visión y situar a la Axarquía en el lugar que merece dentro del mapa turístico internacional".