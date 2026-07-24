El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) sitúa el periodo medio de pago a proveedores en 18,31 días de media

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, José Manuel Fernández, y la teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Cebrián, informando sobre la evolución del período medio de pago a proovedores. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, José Manuel Fernández, han informado este viernes de la evolución del período medio de pago a proveedores del Ayuntamiento, que se ha situado en 18,31 días durante el segundo trimestre de 2026.

Este dato supone uno de los mejores registros de la serie histórica municipal y el mejor de los últimos seis años, según afirman desde el Ayuntamiento. En la rueda de prensa ha estado también presente la teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Cebrián.

El dato, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio; supone una mejora de 4,27 días respecto al primer trimestre del año, cuando el período medio de pago fue de 22,58 días. De esta forma, el Ayuntamiento se mantiene ampliamente por debajo del límite legal establecido en 30 días.

Durante el segundo trimestre se abonaron un total de 1.391 facturas por un importe líquido de 4.468.326,56 euros. Estas cifras se suman a las del primer trimestre, en el que se pagaron 1.459 facturas por valor de 6.475.866,10 euros.

En conjunto, el Ayuntamiento de Antequera ha abonado durante los seis primeros meses de 2026 un total de 2.850 facturas por un importe líquido de 10.944.192,66 euros, reflejando, según ha destacado el Alcalde, la solvencia municipal y el compromiso con las empresas, profesionales autónomos y pequeños y medianos negocios que prestan servicios o suministran productos al Consistorio.

Barón ha considerado que situar el período medio de pago en 18,31 días demuestra que el Ayuntamiento "funciona desde el punto de vista económico y de la Hacienda" y ha destacado que una parte significativa de estos proveedores son empresas antequeranas, malagueñas o andaluzas.

"El Ayuntamiento de Antequera es un ayuntamiento solvente, responsable, que paga y que cumple sus compromisos con los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y las empresas", ha afirmado el edil.

Por su parte, Fernández ha explicado que el periodo medio de pago se calcula trimestralmente conforme a la normativa vigente y se comunica al Ministerio de Hacienda como parte de las obligaciones de rendición de cuentas de las administraciones locales.

El delegado de Hacienda ha señalado que el registro de 18,31 días es "el mejor de los últimos seis años y uno de los mejores de la serie histórica" y ha detallado que el plazo comienza a computarse desde la entrada de la factura en el Ayuntamiento, una vez prestado el servicio correspondiente, e incluye todo el procedimiento de comprobación, conformidad, fiscalización y pago por parte de la Tesorería municipal. "Todo ese proceso se está completando actualmente en apenas 18 días", ha subrayado.

Fernández ha recordado que en el año 2011 el período medio de pago llegó a situarse en 547 días. A su juicio, esta evolución "evidencia el cambio" experimentado por la Hacienda municipal y "el compromiso mantenido" durante los últimos años con "una gestión responsable y con el cumplimiento puntual de las obligaciones económicas".

"El Ayuntamiento tiene capacidad económica para afrontar los servicios que se prestan diariamente en la ciudad y, además, el compromiso de pagarlos en tiempo y forma", ha concluido Fernández.