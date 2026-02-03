El Ayuntamiento de Antequera recibe el proyecto para garantizar la estabilidad de la muralla noroeste de la Alcazaba

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha subrayado la importancia de esta actuación y ha afirmado que "estamos ante una intervención necesaria para proteger un símbolo de Antequera. Actuamos con responsabilidad y previsisión". - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha recibido el proyecto de actuaciones en el lienzo de la muralla noroeste de la Alcazaba con el objetivo de garantizar la seguridad, frenar el deterioro estructural y proteger uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, mediante una intervención rigurosa, controlada y respetuosa con su valor histórico.

Así lo han dado a conocer desde el Ayuntamiento, que expone que el proyecto, realizado por los arquitectos Salvador García Villalobos y Pedro Gurriarán Daza de la empresa Yamur Arquitecturas y Arqueología S.L. se han centrado en los problemas de estabilidad derivados, principalmente, de filtraciones de agua, degradación de materiales inadecuados y pérdida de cohesión estructural de los mismos.

Así, la intervención contempla trabajos de limpieza, drenaje, consolidación y restauración, ejecutados con técnicas tradicionales y materiales compatibles con la fábrica histórica original, bajo estricto control técnico y arqueológico, garantizando así la correcta conservación del monumento.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha subrayado la importancia de esta actuación y ha afirmado que "no estamos ante una obra cualquiera, sino ante una intervención necesaria para proteger un símbolo de Antequera. Actuamos con responsabilidad y previsión para evitar que el deterioro avance y para garantizar la seguridad de este bien patrimonial único".

El regidor ha destacado además que el proyecto se rige por un pliego de condiciones muy exigente, que asegura el control público de la obra en todo momento.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, ha explicado que la actuación va más allá de una simple reparación puntual: "Este proyecto ataca el problema de raíz, especialmente el relacionado con el drenaje y la acumulación de agua, que es la principal causa del deterioro. No se trata de maquillar la muralla, sino de garantizar su estabilidad a largo plazo".

Medina Galeote ha puesto en valor el enfoque patrimonial de la intervención, señalando que "se emplean técnicas respetuosas con la construcción original, morteros compatibles y un seguimiento arqueológico constante, porque nuestro objetivo es conservar la Alcazaba tal y como nos ha llegado, sin alterar su autenticidad".

Desde el Ayuntamiento se informa que el colapso afecta a un forro de mampostería del siglo XX, no a la muralla medieval original. La restauración contemporánea no estaba correctamente trabada con la fábrica histórica y utilizó rellenos pobres (escombros, tierra y poco mortero), donde las filtraciones de agua desde intramuros agravaron la inestabilidad.

Desde el Consistorio se subraya que esta actuación forma parte de una política clara de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, entendiendo que actuar con rigor en la Alcazaba es proteger la historia, la identidad y el futuro de Antequera.