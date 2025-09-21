El Ayuntamiento de Benalmádena (Huelva) pondrá a disposición de los vecinos una parcela para crear 34 huertos urbanos

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha sacado a licitación las obras para adaptar una parcela municipal de terreno, situada entre las calles Jabea y Poseidón, en la urbanización Nueva Torrequebrada, para que en ella se creen un total de 34 huertos urbanos. Un proyecto que busca dar "una respuesta definitiva a un problema que se remonta a muchos años atrás".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, las obras para la adecuación de la parcela supondrán una inversión municipal de 237.575 euros (antes de impuestos) y una vez que estén ejecutadas tendrán una duración de 60 días.

"A lo largo de años, las corporaciones anteriores han pensado e incluso anunciado diferentes ubicaciones para los huertos urbanos, pero ninguno de esos proyectos salió adelante. Ahora al fin tenemos una solución real, un proyecto ya en fase de licitación, que además no será el único porque a esta parcela de huertos se sumará otra prevista en la primera fase del parque Al-Baytar, cuyas obras ya están en marcha", ha detallado el alcalde, Juan Antonio Lara.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Juan Olea, ha explicado los trabajos que se van a desarrollar en esta parcela para que quede "completamente adecuada para los cultivos". Para empezar, se llevarán a cabo trabajos de desbroce y limpieza para el posterior reperfilado del terreno.

"El proyecto contempla la creación de una red de caminos para dar acceso a las diferentes parcelas de cultivo proyectadas, así como el vaciado de tierra porque la que hay actualmente no tiene calidad para el cultivo, por lo que será sustituida por un sustrato vegetal que permita la producción hortícola", ha señalado Olea.

Igualmente, en los terrenos se instalarán aseos y un almacén con zona de sombra, además de la red de abastecimiento y riego, con un depósito para almacenamiento de agua y una red de drenaje. El proyecto se completará con una zona ajardinada, la sustitución del cerramiento actual, la creación de un paso de peatones, un aparcamiento para personas con movilidad reducida y zona para la instalación de una cuba para restos de podas y desbroce.