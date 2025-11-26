Ayuntamiento de Campillos (Málaga) condena el crimen machista de una vecina de 25 años y decretará tres días de luto

Escudo de campillo en señal de luto por el crimen machista de una joven de 25 años. - AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

CAMPILLOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Campillos (Málaga) ha expresado su "más firme condena y absoluta repulsa ante el asesinato machista" de una mujer de 25 años supuestamente a manos de su expareja, ocurrido en el municipio este miércoles, y va a decretar, "en señal de duelo y unidad del pueblo frente a esta tragedia", tres días de luto oficial.

Así lo han informado desde el Consistorio en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que también han convocado a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves, 27 de noviembre, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, y que incluirá un minuto de silencio.

En este sentido, han invitado a todas las vecinas y vecinos, colectivos y entidades sociales "a sumarse a este acto solemne de condena y en memoria de la víctima" y han apuntado también que se van a suspender todos los actos y eventos oficiales previstos en la tarde de este miércoles y en los próximos días.

"Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la violencia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades. Nada puede justificar un acto tan cruel e inhumano", ha señalado el Ayuntamiento, "en nombre de toda la corporación municipal y de la ciudadanía a la que representamos".

Así, han asegurado que Campillos "llora la pérdida de una vecina y acompaña en su dolor a su familia, amistades y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro apoyo, respeto y total solidaridad". "Hoy Campillos está de luto. Hoy reafirmamos que no toleramos la violencia machista. Hoy alzamos la voz para decir, alto y claro, que ni una menos", han añadido.

Asimismo, desde el Consistorio han querido reafirmar "de manera clara y rotunda, que la violencia machista es una violación de los Derechos Humanos, un problema estructural que nos interpela como sociedad y que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía".

Según han indicado, "no puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores", al tiempo que han reafirmado su compromiso "de continuar trabajando con todos los medios a nuestro alcance para prevenir, detectar y combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres".

En este punto, han reiterado "la importancia de la colaboración entre administraciones, la atención y protección integral a las víctimas y el refuerzo de las políticas públicas que promuevan la igualdad y la erradicación de esta lacra".