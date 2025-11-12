El Ayuntamiento de Estepona impulsa un plan urbanístico que permitirá construir más de 500 viviendas protegidas

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha dado luz verde en el pleno a la aprobación inicial de la modificación de un plan parcial para el desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de Arroyo Judío, donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre, que deberán ir acompañadas de otras 518 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado en la sesión plenaria que en este sector el Ayuntamiento "sólo otorgará licencia de primera ocupación a las viviendas de renta libre, si están terminadas las viviendas protegidas".

El regidor ha recordado la "importante carencia de suelo destinado a VPO que arrastra la ciudad de Estepona, consecuencia, una vez más, de la herencia urbanística del anterior gobierno del PSOE".

Así, ha incidido en que "la ciudad ha perdido la oportunidad de construir más de 1.500 viviendas de protección oficial (VPO) por la nefasta gestión urbanística que llevó a cabo el PSOE en la ciudad durante los años 2005 y 2007".

El de Arroyo Judío es el primer plan parcial urbanístico en suelo residencial que puede aprobar la actual Corporación municipal desde 2011, y en el que se cumplirá la legislación vigente, obligando a la reserva del 30 por ciento de VPO en las futuras promociones que pidan ser desarrolladas.

"Es una realidad objetiva que la situación que dejó el PSOE ha privado a la ciudad de tener suelo reservado para VPO, una lástima, porque si en aquel tiempo no se hubiera corrido estérilmente en hacer aquellas aprobaciones iniciales de los planes, hoy tendríamos esos suelos y en algún momento esas VPO se hubieran podido desarrollar", ha incidido García Urbano.

Al respecto, ha explicado que "con el proyecto que traemos a aprobación, es la primera vez que este equipo de gobierno tiene la oportunidad, en 14 años y sin saltarse la seguridad jurídica, y respetando los planes parciales antes aprobados, de obligar a que se simultanee la vivienda libre con la VPO", de manera que "en la tramitación del expediente existirá el condicionante de que para que el Ayuntamiento otorgue licencia de primera ocupación de una vivienda en este sector, simultáneamente se habrá tenido que solicitar la licencia de primera ocupación de VPO en este sector".

La parcela se sitúa en la zona oeste del municipio, con una superficie total de 655.250 metros cuadrados. La aprobación llevada al Pleno permite la generación y urbanización de suelo edificable de uso residencial, así como la realización de las cesiones gratuitas al Ayuntamiento de viarios, espacios libres, equipamientos y aparcamientos, así como la reserva del 30% de la densidad máxima de para Vivienda de Protección Oficial.