El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) aprueba por unanimidad la Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral

Mesa General de Negociación, presidida por el alcalde de Estepona, José María García Urbano - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y los representantes de las distintas secciones sindicales han aprobado este martes por unanimidad la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral municipal.

Esto se ha acordado durante la Mesa General de Negociación, que ha estado presidida por el alcalde, José María García Urbano. La RPT es un documento que recopila y organiza todos los puestos del personal laboral del Consistorio. En él se detallan las características esenciales de cada puesto, su denominación, funciones, requisitos (titulación, experiencia), nivel retributivo y sistema de provisión.

Se trata de una herramienta técnica para la gestión del personal que permite estructurar la plantilla, definir responsabilidades, garantizar la correcta asignación de tareas y asegurar la eficiencia organizativa, lo que conllevará también a una mejor calidad en la prestación de los servicios públicos.

El regidor ha señalado que es "un día importante" para el Ayuntamiento "porque este documento venía siendo históricamente reivindicado por los representantes sindicales".

"Este equipo de gobierno tenía el compromiso de sacar adelante la RPT y es una satisfacción comprobar que ha sido posible con la unanimidad de todas las secciones sindicales que representan a los empleados municipales", ha señalado García Urbano.

En ese sentido, ha destacado "la buena disposición" de todas las partes en las negociaciones llevadas a cabo para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

El acuerdo de este martse es el primer paso de cara a la tramitación administrativa que dará comienzo ahora para su entrada en vigor. El documento acordado será sometido a votación en el Pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre.