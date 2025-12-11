Ayuntamiento de Málaga acoge una sesión del Consejo Municipal de la Juventud en el que se hará balance del año

Archivo - Salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA, 11 Dic. -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga acoge en la tarde de este jueves una nueva sesión del Consejo Municipal de la Juventud que estará presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Durante la reunión, se presentará un informe a las asociaciones participantes sobre las últimas actuaciones realizadas por el Área de Juventud a lo largo de este año, así como un avance de las principales iniciativas que está previsto impulsar en 2026. La sesión se retransmitirá en directo a través del canal YouTube municipal: https://www.youtube.com/user/aytodemalaga.

El balance del año se ha articulado en torno a los cinco ejes estratégicos marcados por el Área: Fomento de la creación artística y acceso a la cultura; Fomento de hábitos saludables de ocio; Información, prevención y asesoramiento juvenil; Participación juvenil; y Emancipación juvenil.

En el Fomento de la creación artística y acceso a la cultura, se ha reforzado la posición municipal como plataforma de jóvenes talentos a través del certamen Málaga Crea 2025 con 425 inscritos y 447 producciones (un 28% más respecto a 2024), que en esta edición ha incorporado un apartado de videojuegos; así como a través de la programación registrada en La Caja Blanca, con un total de 1.087 actividades y 18.504 jóvenes participantes.

En materia de ocio saludable y prevención, la principal novedad en este último año ha sido que todas las actividades de ocio, formativas y culturales que desarrolla el Área de Juventud han pasado a ser completamente gratuitas, una iniciativa enmarcada en la campaña 'Jóvenes 0,0' (0 alcohol, 0 euros) que ofrece actividades gratuitas de ocio alternativo saludable. A través de Alterna en tu Ocio 2025 ha ofrecido 144 actividades, con una ocupación del 90% de sus 4.240 plazas.

Por su parte, el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (CIAJ) ha atendido este año a 5.500 jóvenes, lo que supone un aumento del 29% respecto a 2024. Las consultas mayoritarias están relacionadas con la formación, la cultura o acceso a becas.

En el ámbito educativo, se ha trabajado intensamente en la prevención mediante el proyecto 'Lo que mi mochila pesa', con 133 talleres en institutos sobre el uso de las TIC, riesgos del váper o prevención de la violencia; además de otros 79 talleres sobre gestión de la ira.

En el eje de participación juvenil, se ha impulsado la participación a través del Banco de Iniciativas Juveniles, donde se presentaron 51 propuestas directamente por jóvenes, resultando 20 iniciativas seleccionadas y realizadas. Además, se han apoyado 38 eventos con un impacto estimado en 30.000 personas, destacando la II Feria de la Juventud Cofrade y la Cumbre Euro-Mediterránea de la Juventud.

A través del servicio Europa Más Cerca, hemos facilitado de la mano de la asociación Intercambia, la participación de 3.200 jóvenes malagueños en 300 proyectos Erasmus+, incluyendo la participación de 65 malagueños en el Servicio Voluntariado Europeo (SVE).

Por último, en cuanto al eje de emancipación y empleabilidad, se han ofrecido ocho cursos de formación no reglada, se ha puesto en marcha la Cátedra de Altos Estudios Europeos en colaboración con la UMA y otras entidades, y se han otorgado 63.500 euros en ayudas del programa Málaga Conduce y otros 10.500 para la convocatoria Idioma Joven.

PRINCIPALES PROYECTOS PARA 2026

En cuanto a la planificación para 2026, el Área de Juventud tiene previsto activar a lo largo del año la app MLG JOVEN, que aglutinará toda la oferta municipal para jóvenes.

Además, se renovará el equipamiento de La Caja Blanca; se avanzará en la reforma del edificio del antiguo colegio Louis Pasteur de Capuchinos por parte del Instituto Municipal de la Vivienda para albergar sala de estudios, un centro de educación permanente y espacios polivalentes para educación y juventud; se iniciará un proceso participativo para el diseño físico y de actividades del Espacio Joven Distrito Este; y se impulsará el proyecto 'Embárriate' con el objetivo de dinamizar zonas de Cruz del Humilladero y el entorno Centro Norte-Capuchinos-Las Flores.

El Consejo Municipal de la Juventud se constituyó en asamblea el 31 de mayo de 2024 con el objetivo de crear un órgano de participación específico en el que los jóvenes de entre 15 y 35 años puedan implicarse en la toma de decisiones estratégicas de la ciudad. Este órgano colegiado tiene carácter consultivo, de colaboración, deliberación y asesoramiento, con capacidad de proponer respuestas a las expectativas e inquietudes de la juventud.

Asimismo, entre sus cometidos, el Consejo de la Juventud propone acciones concretas para lograr objetivos, contribuye al diseño de un Plan Anual de Juventud, evalúa las políticas desarrolladas e impulsa la participación con especial atención a la cooperación social, canalizando las propuestas de personas y colectivos no adscritos. Igualmente, facilita la colaboración con los Planes Estratégicos de la ciudad y la Agenda Urbana.