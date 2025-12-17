El Ayuntamiento de Málaga adjudica la obra de adecuación y acondicionamiento del Mucac Mayoristas

Mucac Mayoristas - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado las actuaciones de adecuación y acondicionamiento de la sede del nuevo espacio expositivo en el que se convertirá Mucac Mayoristas a la entidad Actua Infraestructuras S.L, por un importe de 940.492,14 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 5 meses.

El objeto del proyecto es el de dar solución a los problemas de humedad procedentes de la cubierta, así como de la evacuación del saneamiento a nivel del sótano, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta pasa por la eliminación de las filtraciones de la cubierta principal y de los lucernarios que dan a planta baja y planta sótano, incluyendo la reparación de los efectos producidos en las plantas inferiores. Por otro lado, se reconvertirán los actuales aseos de la planta baja en vestuarios y éstos se ubicarán en el actual emplazamiento de la consejería, trasladando ésta a un lateral junto a la entrada principal.

Las actuaciones previstas de forma más concreta se basan en la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento, así como la actualización de los aseos de la planta primera. También se realizarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado y se repararán los petos de la cubierta.

Por último, por un lado, se recuperará la iluminación natural a través de los huecos de ventilación en forma de hileras de pequeños cuadrados, situados en la parte alta de la actual biblioteca eliminando el actual tratamiento que tienen; y por otro, se pintará con pintura plástica mate en las zonas del interior y pintura pétrea exterior de toda la fachada de modo que se recupere su color original en tono rojizo.

MUCAC: UN NUEVO ESPACIO Y DOS SEDES

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado que en septiembre de 2024, el Consistorio anunció la creación de un nuevo equipamiento cultural bajo la denominación de Mucac (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) que contaría con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta).

Este nuevo equipamiento ofrece un plan museológico conjunto para estos espacios y plantea consolidar el éxito cosechado por ambos en estas décadas, con un cambio de modelo de gestión directa que apuesta por lo público.

Durante el cierre temporal de Mayoristas (antiguo CAC Málaga) se ha programado el proyecto 'Misión Málaga', con once fotógrafos españoles de trayectoria consolidada que durante un año realizarán un trabajo fotográfico en los once distritos y que culminará con la edición de publicación y exposición de una selección de las fotografías.

Al mismo tiempo, durante las obras de acondicionamiento de Mayoristas, se ha programado un ciclo performativo que llevarán a cabo destacadas artistas españolas y latinoamericanas en esta disciplina, que se presentará en la plaza de la sede de Mayoristas y que comenzará en los próximos meses. Estas actividades tendrán un carácter gratuito.

En cuanto a los equipamientos, contará con cuatro salas expositivas y una zona de laboratorios artísticos. Los laboratorios de artistas serán implantados para permitir que compartan con estudiantes y profesionales del arte y la cultura y el público en general sus obras, los procesos creativos y las dificultades inherentes a la creación artística. Esta sede seguirá contando con servicio de restauración y tienda - librería, ambos como concesiones de servicio.

Asimismo, en lo relativo a la imagen, en el mes de febrero se presentó la marca Mucac, que está basada en la idea de 'Museo Abierto', ya que refleja su accesibilidad, conexión con la sociedad y capacidad de adaptación a las nuevas formas de experimentar el arte.

Tanto la sede de La Coracha como la de Mayoristas compartirán la misma imagen en todos los soportes de difusión, aunque con mínimas variaciones en el diseño, como el color, para distinguir entre las dos localizaciones.

El Mucac --que gestiona la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales-- se concibe en sintonía con la definición de museo aprobada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 2022, que se refiere a estos espacios como una "institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento".