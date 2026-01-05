El Ayuntamiento de Málaga atiende una decena de incidencias por lluvia y viento por la borrasca Francis

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una comparecencia por las lluvias. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este lunes de que se han atendido a través de servicios municipales una decena de incidencias durante la tarde de este pasado domingo y la madrugada por la lluvia y el viento que ha supuesto la borrasca Francis a su paso por la provincia malagueña.

Así, según han explicado a través de una nota, dichas incidencias fueron atendidas a través de los servicios de Bomberos, Policía Local y Protección Civil y han destacado que no se hayan registrado daños personales.

El operativo conjunto, coordinado desde el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), que quedó constituido a las 18.00 horas con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como consecuencia de la borrasca Francis, estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.

La vigilancia se reforzó en Santa Amalia y Santa Águeda, en el Distrito de Campanillas, ante la crecida del río Guadalhorce, donde familias fueron reubicadas a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo, han informado desde el Consistorio.

Además, por la noche fueron atendidas unas 40 personas que permanecían en la estación de autobuses tras quedar afectadas por la suspensión de distintas rutas interurbanas, a las que se les ofreció atención básica y recursos de abrigo hasta que iniciaron sus respectivos viajes.

En la mañana de este lunes, efectivos de Bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo había quedado atrapado en una balsa de agua generada en el interior del túnel que conecta el aeropuerto con la barriada de Zapata en Alhaurín de la Torre (Málaga). Además, la pasada noche también quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias.

Durante la tarde y noche de ayer, el Cuerpo de Bomberos también atendió un aviso por entrada de agua en una vivienda de la avenida Salvador Allende (Distrito Este), así como sendos desprendimientos parciales de cornisa en las calles Jorge Guillén (Carretera de Cádiz) y Andarax (Cruz del Humilladero), sin daños personales.