El Ayuntamiento de Málaga y sus entes prevén impulsar más de 1.000 contratos mayores en 2026

Archivo - Ayuntamiento de Málaga - EUROPA PRESS/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y sus entes dependientes (organismos, empresas y fundaciones) tienen previsto impulsar el próximo año 2026 más de mil contratos mayores con un volumen económico que supera los 869 millones de euros.

Estos datos se desprenden del Plan Anual de Contratación del que este martes se ha dado cuenta a la junta de gobierno local. Este documento, elaborado por el Área de Contratación Pública Estratégica, recoge todos los contratos que se prevén impulsar durante el ejercicio 2026, con independencia de su plazo de ejecución, ya sea anual o plurianual, a excepción de los contratos menores --aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros en el caso de obras y a 15.000 euros en el caso de suministros o servicios--, así como de los contratos basados, cuya planificación ya existe al pertenecer a acuerdos marco.

Este plan, con el que se da cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), será publicado tanto en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Málaga, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, como en la web municipal, dentro del apartado de transparencia.

El Plan Anual de Contratación constituye una herramienta especialmente útil para empresas, pymes y autónomos, ya que les permite conocer de forma anticipada la programación y necesidades contractuales del Ayuntamiento y de su sector público, de modo que les facilita la preparación de ofertas a las distintas licitaciones con mayor precisión y contribuye así al dinamismo de la economía local.

Además, refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con la transparencia, ya que publica tanto el plan como su correspondiente informe de seguimiento.

Según lo recogido en este plan, más del 78% del volumen económico total que se destinará a contratación en 2026 (más de 681,9 millones de euros) será impulsado por los entes, empresas y fundaciones municipales, que prevén licitar 685 contratos.

Entre ellos destacan la Gerencia Municipal de Urbanismo, con 88 contratos previstos y un volumen económico de 356,4 millones de euros; la Empresa Malagueña de Transportes (52 contratos por importe de 122,4 millones); la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), con 162 contratos y un importe de 89,4 millones de euros; así como Limpieza de Málaga (Limasam), con 131 contratos valorados en 34,5 millones, y el Instituto Municipal de la Vivienda, con 35 contratos y un importe de 23,6 millones de euros.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Málaga, el plan contempla una inversión de 187,4 millones de euros, que se distribuirá a través de las distintas áreas municipales. Destacan las actuaciones en Sostenibilidad Medioambiental con más de 124,5 millones de euros; Otros Servicios Públicos, con 34,7 millones; Cultura, Educación, Turismo, Deporte y Juventud, con 17,5 millones; Empleo, Economía e Innovación, con 8,9 millones; y Acción Social, con 1,7 millones de euros.