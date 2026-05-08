Ayuntamiento de Málaga entrega los diplomas a los centros educativos participantes en el programa Vivir en Igualdad

Ayuntamiento entrega los diplomas a los centros educativos participantes en el programa Vivir en Igualdad. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha entregado este viernes los diplomas de la 13 edición del programa de formación Vivir en Igualdad, en el que este curso ha participado el alumnado de 46 centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en los Programas Educativos Municipales que el Consistorio oferta a los colegios e institutos, han precisado desde el Consistorio a través de una nota.

A través de este programa se persigue integrar el enfoque de género en la educación de los menores, incorporando información, conceptos, habilidades y valores pedagógicos que puedan servir para transmitir los valores de igualdad, así como los conocimientos necesarios para la prevención y detección de la violencia de género.

En total, se han desarrollado un total de 110 talleres, en los que han participado 2.527 estudiantes de quinto y sexto de Educación Primaria; además de segundo, tercero y cuarto de Educación Secundaria y Formación Profesional.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido a la entrega de estas acreditaciones a representantes --alumnado, profesorado e integrantes de las Ampas-- de los centros docentes que han participado en el curso 2025-2026.

De Primaria son 21 colegios, en concreto Puertosol, Constitución 1978, Prácticas Nº 1, Hernández Cánovas, Luis de Góngora, León XIII, Ramón Simonet, Luis Cernuda, Ricardo León, Doctor Gálvez Moll, José María Hinojosa, García Lorca, San José de Calasanz, La Asunción, Nuevo Guadaljaire, Cristo de Mena, Luis Buñuel, Los Guindos, Bergamín, Nuestra Señora de la Luz y Camino San Rafael.

De Secundaria son 25 centros, como son Salvador Rueda, Nuestra Señora de Montserrat, Santa Bárbara, Manuel Alcántara, Sierra Bermeja, La Colina, José María Torrijos, Martín Aldehuela, Torre Atalaya, Miguel Romero Esteo, Puerto de la Torre, Santa Luisa de Marillac, Mare Nostrum, Campanillas, Nuestra Señora de la Victoria, Belén, Ciudad de Melilla, Espíritu Santo, Isaac Albéniz, Profesor Isidoro Sánchez, Jardines de Puerta Oscura, Fernando de los Ríos, Emilio Prados, Divino Maestro y La Asunción.

Según han indicado, la intervención educativa se estructura en dos ramas: la dirigida al alumnado y la destinada al profesorado. En el caso de escolares, el programa se lleva a cabo a través de talleres en dos sesiones, una centrada en conceptos y valores relacionados con la igualdad de género y otra diseñada para promover actitudes, valores y relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Además, han apuntado, se le facilita al profesorado más recursos para que puedan ser utilizados en otras actuaciones a lo largo del curso.