El Ayuntamiento de Málaga explora futuras estrategias digitales de promoción turística en Asia

SINGAPUR 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga explora futuras estrategias digitales para la promoción turística en el continente asiático. El Área de Turismo y Promoción de la ciudad mantuvo el 18 de septiembre en Singapur un encuentro con Google.

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, se reunió con la citada empresa para explorar la evolución del sector turístico y conocer cómo se está integrando la Inteligencia Artificial (IA) en sus productos para "mejorar significativamente la planificación y la experiencia de viaje de los usuarios", según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El encuentro se centró en los tres pilares de 'Travel with Google': la búsqueda de vuelos, de alojamiento y de actividades en destino. Este análisis es "de gran valor para Málaga, ya que estas herramientas de visibilidad en línea son cruciales para el descubrimiento de la ciudad y para facilitar la organización de viajes a los turistas interesados en visitarla".

Con esta visita, el Área de Turismo busca también perfilar futuras actuaciones de promoción turística de la ciudad de manera digital en los países de Asia a través de las plataformas de Google, lo que reforzará el posicionamiento de Málaga en este mercado. Esta cita se ha enmarcado en el contexto de la acción que lleva a cabo la delegación del ramo en Singapur y que comprende presentaciones profesionales del destino, entre otras.

Esta iniciativa se engloba, además, dentro del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Málaga 2025-2028, en la apuesta por el posicionamiento de la ciudad en el turismo de alto valor añadido a través de segmentos como el 'premium' y de lujo, cultura, congresos y reuniones o gastronomía, entre otros.

También incluye el aumento de la visibilidad del destino en mercados de largo alcance. Concretamente, el plan estratégico de Málaga para mercados lejanos incorpora la realización de diversas acciones de promoción en los diferentes mercados asiáticos de interés.