El Ayuntamiento de Málaga fomenta la inversión y el emprendimiento innovador con la tercera edición de 'Winter Invest'

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso de Málaga, ubicada en Tabacalera, acoge el próximo jueves 11 de diciembre la tercera edición de 'Winter Invest', el foro anual de referencia que conecta a fondos de inversión, business angels, startups y entidades públicas para fortalecer el ecosistema inversor del sur de Europa.

Organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de Polo Nacional de Contenidos Digitales, el evento se posiciona como un espacio clave para compartir tendencias, detectar oportunidades de financiación y promover la colaboración público-privada.

Entre los contenidos, destaca el Pitch Show de Sheblooms. Una sesión en la que diversas emprendedoras presentarán sus proyectos ante un panel de inversores, poniendo en valor el liderazgo femenino y la diversidad en la innovación.

El Pitch Show by Sheblooms contará además con un jurado de primer nivel, integrado por referentes del ecosistema emprendedor e inversor. Entre ellos, Rosa Siles, directora de Programas e Innovación Abierta en Misión Andalucía, y René de Jong, business angel de reconocido prestigio y vicepresidente de Aeban, quienes aportarán su visión experta en la evaluación de los proyectos liderados por mujeres. Su participación refuerza la sólida apuesta de Winter Invest por impulsar la diversidad, el talento femenino y la excelencia en la inversión.

De forma paralela, el Demo Day del Programa Europeo Attraction permitirá a startups de Málaga, Andalucía y otras regiones del país presentar sus propuestas ante un jurado profesional, que evaluará la innovación, la escalabilidad y el potencial de impacto de cada iniciativa, otorgando un reconocimiento final al mejor pitch de la jornada, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El programa incluye además la mesa redonda 'Co-Inversión Smart: Recursos y oportunidades público-privadas para el impulso al capital', con la participación de representantes de Austral Venture, Eoniq Fund, el Parque Tecnológico de Andalucía y Promálaga, moderada por María Alonso, directora de Impact Hub Málaga.

Los ponentes abordarán los mecanismos de coinversión actualmente disponibles, los programas europeos activos y las claves para potenciar un marco de financiación más sólido y sostenible para las startups.

Por su parte, la intervención de Harold Correa, CEO de Ikualo, compartirá la experiencia de su compañía para lograr su primer ticket de inversión de un millón de euros. Durante su conversación, ofrecerá claves sobre las estrategias, retos y aprendizajes que marcaron la evolución inicial del proyecto y su salto hacia la inversión privada.

Posteriormente se celebrarán las sesiones 'One to One', organizadas por Málaga TechPark, donde startups e inversores -incluidos los fondos Axon Partners, Austral, Eoniq, First Drop, Kfund, BANC o Fundalogy- mantendrán entrevistas breves y directas para explorar posibles sinergias y oportunidades de inversión.

El encuentro concluirá con la entrega de los Premios Outstanding, que distinguirán a las iniciativas más relevantes del ecosistema emprendedor e inversor, para poner en valor el talento, la innovación y las alianzas generadas durante la jornada.

NETWORKING ESTRATÉGICO

Además, Winter Invest generará un entorno de alto valor para el networking estratégico, donde participarán agentes clave del ecosistema de innovación malagueño, responsables de emprendimiento, representantes de fondos europeos y corporates comprometidos con la innovación, como Accenture.

También estarán presentes fondos de referencia como Arcano, así como asociaciones de Business Angels como AABAN y AEBAN. Este espacio favorecerá conversaciones de relevancia entre perfiles con capacidad de decisión, orientadas a impulsar nuevas vías de inversión, colaboración y desarrollo tecnológico.

Con esta tercera edición, Winter Invest consolida a Málaga como uno de los polos emergentes más atractivos para la inversión tecnológica, reforzando su papel como ciudad líder en emprendimiento, innovación y colaboración entre los distintos agentes del sector.

Los interesados en asistir a las jornadas pueden consultar el programa e inscribirse de manera gratuita en la web del evento winterinvest.polodigital.eu, han recordado.