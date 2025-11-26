El Ayuntamiento de Málaga incorpora una parcela para 300 viviendas al plan para construir vivienda en alquiler asequible

Archivo - Recurso de llaves, viviendas - UNSPLASH - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar este jueves, 27 de noviembre, declarar la oportunidad de destinar una parcela ubicada en la avenida Imperio Argentina, esquina con el Camino de la Térmica (distrito Carretera de Cádiz) al uso pormenorizado alternativo de vivienda o alojamiento dotacional, en aplicación del Artículo 3.2 del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, al que el Consistorio ya se adhirió en de junio mediante un acuerdo plenario.

La medida da cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023-27, hoja de ruta municipal en materia de vivienda que prevé la construcción de este tipo de alojamientos en régimen de alquiler y a un precio asequible, especialmente para jóvenes y personas mayores durante un tiempo transitorio, en el marco de las 8.900 nuevas viviendas que contempla.

La parcela que se incorpora al plan de vivienda destinada a jóvenes o mayores en alquiler transitorio y accesible cuenta con una superficie de 11.050,62 metros cuadrados, está calificada en el Plan General como equipamiento social E-10, de modo que está habilitado el uso pormenorizado alternativo de alojamiento dotacional, ya sea de forma exclusiva o en coexistencia con otros equipamientos comunitarios gracias al acuerdo que adoptará el pleno, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto.

Así, las condiciones de ordenación de la parcela serán las correspondientes a la ordenanza de uso residencial de la zona, y, por tanto, a las determinaciones previstas en el artículo 2.3.13 del PGOU-2011 para la oportuna integración del volumen en el contexto urbano. De igual forma, éstas podrán ser completadas, adaptadas o modificadas mediante un estudio de detalle, conforme a lo previsto en la legislación urbanística.

Así, mediante aplicación de lo previsto en la norma andaluza, la parcela tendrá un techo máximo edificable 27.184,52 metros para un máximo de 300 viviendas de uno y dos dormitorios. La altura total del inmueble podrá ser de planta baja más seis y más ático.

PLIEGO DE CONDICIONES

Por su parte, el Instituto Municipal de la Vivienda ya ha redactado el pliego de condiciones por el cual se regirá la licitación por concurso público de la concesión demanial de esta parcela municipal.

Éste determina un plazo de concesión de 75 años y que como máximo se promoverán 300 viviendas protegidas o alojamientos protegidos. El 55% de ellas tendrán 45 m2 y un dormitorio y el 45% serán de 60 metros y de dos dormitorios.

Respecto a la edificabilidad, ésta deberá destinarse al uso habitacional un máximo de 20.000 metros, más un 15% mínimo de estancias y equipamientos comunes, pudiendo destinarse como máximo un 10% para locales comerciales y el resto, 2.184,52 metros cuadrados, serán de equipamiento asociado a la promoción social, laboral, educativa y comunitaria.

MÁS DE 1.700 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER EN SUELO DOTACIONAL

Estas 300 viviendas se suman a las 1.414 que el Consistorio va a promover en suelo dotacional. Cabe recordar que el 24 de octubre se aprobó el pliego de condiciones por el cual se va a regular la concesión demanial de 14 suelos de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible que se destinarán a jóvenes y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

El Ayuntamiento de Málaga está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.186 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.361 en fase previa a la edificación; 1.070 en fase de redacción de los proyectos; y 1.714 en 15 parcelas dotacionales, 14 de ellas que se encuentran en proceso de licitación del suelo y otra cuya licitación se aprobará en las próximas semanas.

Actualmente el Ayuntamiento se encuentra construyendo 1.041 nuevas viviendas protegidas. De éstas, 1.006 en el sector Universidad en dos fases: 476 en la primera y 530 en la segunda. En el caso de las 476, éstas las está construyendo de forma directa el Ayuntamiento de Málaga en cinco parcelas de propiedad municipal. Serán viviendas en alquiler y actualmente se encuentran en diferentes fases de ejecución.

La inversión total para su construcción asciende a 77.630.172 euros de los que 43.419.141 euros proceden de recursos íntegramente municipales.

Por su parte, las otras 530 viviendas que el Consistorio impulsa en este sector se promueven mediante la colaboración público-privada.

La obra de estas viviendas debe estar finalizada antes del 30 junio de 2026 y la entrega debe ser antes de final de diciembre del mismo año.

Además, y por otra parte, también se encuentran a punto de terminar las obras de 35 VPO en venta en la en la avenida José María Garnica.

En proceso de fase previa a la edificación se encuentran un total de 1.361. De éstas, 1.229 nuevas viviendas protegidas las impulsa el Consistorio a través de la colaboración público-privada.

Esta fórmula se ha materializado mediante un concurso público para la transmisión onerosa de 13 parcelas de propiedad municipal (seis en el ámbito de Sánchez Blanca y siete en Cortijo Merino), valoradas en 25.709.795 euros, para que los promotores privados construyan estas viviendas. A cambio, el Consistorio recibirá 147 viviendas terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En esta fase también se encuentran las cinco previstas en calle Haití en el distrito Cruz del Humilladero en una parcela municipal de 138 metros; 91 alojamientos para personas mayores o personas con movilidad reducida a través de la conversión de los bajos comerciales de la promoción de Soliva Este en viviendas; y 20 y 16 del mismo tipo en las calles Mendizábal y Gómez Ocaña, respectivamente.

De igual forma, el Ayuntamiento trabaja en la redacción del proyecto de urbanización del ámbito de Soliva Oeste, un suelo que ha obtenido por el Consistorio para la construcción de 1.000 nuevas VPO, de las que 500 serán promovidas de forma directa por el Ayuntamiento y las 500 restantes mediante la fórmula de colaboración público privada a través de la licitación del derecho de superficie de las parcelas de propiedad municipal.

También se encuentran en proceso de redacción de proyecto otras 10 VPO en la avenida de La Rosaleda y otras 60 VPO en el ámbito de Portillo.

Por último, el Ayuntamiento sacará a licitación en las próximas semanas 14 suelos dotacionales para la construcción de 1.414 viviendas en alquiler asequible destinadas a jóvenes, personas mayores y otros colectivos.

El pliego de licitación contempla la concesión demanial, por un plazo de 75 años a canon cero, de 14 parcelas de propiedad municipal. El 60% de las viviendas o alojamientos irán a jóvenes menores de 35 años, el resto para otros colectivos como mayores y el 55% como mínimo tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 metros útiles, mientras que el resto podrán ser de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 metros útiles. Por su parte, el alquiler será rotacional con una duración máxima de siete años, excepto en el caso de las personas de más de 65 años.

A éstas, se le unirán las 300 viviendas protegidas en alquiler que se prevén en la parcela municipal ubicada en avenida Imperio Argentina.

Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado un total de 5.339 viviendas protegidas, de las que 2.511 son en régimen de alquiler y 2.828 en venta, lo que ha supuesto una inversión de más de 650 millones de euros.