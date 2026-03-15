El Ayuntamiento de Málaga inicia actuaciones de mejora en cuatro colegios con una inversión cercana a 390.000 euros

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MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado las actuaciones previas y preparatorias para dar comienzo en los próximos días a los trabajos de mejora en cuatro colegios de la ciudad, que se llevan a cabo de forma coordinada y planificada conjuntamente con la dirección de cada centro educativo, con el objetivo de que el desarrollo de los mismos "no interfiera en la actividad lectiva".

La inversión prevista para la realización de estas actuaciones es cercana a 390.000 euros, y está previsto que los trabajos queden terminados antes del inicio del próximo curso escolar. Paralelamente, se está avanzando en la redacción de los proyectos de reparación de otros once centros, según ha detallado este domingo el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, los trabajos, impulsados por el Área de Coordinación de Distritos junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, se desarrollan en los CEIP 'Bergamín' (distrito Centro); 'Gálvez Moll' (distrito Palma Palmilla); 'Camino San Rafael' (distrito Carretera de Cádiz); y 'Ricardo León', en el distrito Cruz del Humilladero.

Las actuaciones se enmarcan en un proyecto específico en el que se recoge tanto las necesidades identificadas en los informes de inspección técnica de edificios (ITE), como las detectadas durante la fase de elaboración de los mismos. Las obras están siendo ejecutadas por la mercantil Azogue Ingeniería, S.L., con un importe de adjudicación de 387.775,67 euros, IVA incluido.

Además de estas intervenciones específicas, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un contrato relativo a actuaciones de conservación y mantenimiento de colegios y edificios municipales de los once distritos, dividido en lotes, por un importe de más de 8,4 millones de euros y para un período de dos años y medio.

Mediante el mismo se realizan también obras de reparación y conservación de colegios y edificios municipales tales como actuaciones de albañilería, fontanería, reparaciones de ventanas, muros y puertas, reposición de material y equipamiento deportivo, así como pintura y mejora del pavimento, entre otras.

A estas acciones se suman también las labores de mantenimiento que realizan los conserjes de cada centro --personal municipal--, así como los servicios operativos de cada distrito y los gastos corrientes de cada centro, como son la limpieza, el suministro eléctrico o el agua.

Además, la Gerencia Municipal de Urbanismo cuenta en su presupuesto 2026 con un acuerdo marco de obras de inversión en los colegios dotado con dos millones de euros.

ACTUACIONES PREVISTAS

Según han detallado desde el Ayuntamiento, en el CEIP 'Bergamín' (distrito Centro) se contemplan diversos trabajos de refuerzo de pilares y viguetas de forjado, así como la reparación de la impermeabilización de cubierta en algunas zonas. También se sustituyen puntualmente elementos "deteriorados por su antigüedad", y se reponen los elementos de acabados que, debido a la ejecución de las actuaciones antes mencionadas, se tienen que retirar.

En cuanto al CEIP 'Gálvez Moll' (distrito Palma-Palmilla), comprende labores de refuerzo y reparación de fisuras en cerramientos y particiones y de la impermeabilización de la cubierta en zonas concretas.

En el CEIP 'Ricardo León' (distrito Cruz del Humilladero), las actuaciones abarcan la reparación del muro de cerramiento de la parcela y paramentos interiores con reposición de enlucido de yeso, entre otras.

Por último, en el CEIP 'Camino de San Rafael' (distrito Cruz del Humilladero) también se arreglan diversas roturas en tejas en los aleros de cubierta y la sustitución de alfeizares por piezas de piedra natural, además de reparaciones puntuales de fisuras en parámetros interiores y exteriores y la reposición de alicatados deteriorados, entre otras intervenciones.

Desde el Ayuntamiento explican que el desarrollo de los trabajos "se va a ir adaptando y compaginando con la actividad lectiva, para no interferir en el normal funcionamiento de los centros educativos", y se estima que estén "culminados antes del próximo curso escolar".

PRÓXIMAS INTERVENCIONES

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Coordinación de Distritos y en coordinación con la Gerencia Municipal de Urbanismo, está avanzando también en los proyectos técnicos para la ejecución de las obras de reparación en otros once centros educativos de la ciudad.

Se trata, en concreto, de los CEIP 'Luis de Góngora', 'Virgen de Belén', 'Gutiérrez Mata', 'Miraflores de los Ángeles', 'Luis Braille', 'José María Hinojosa', 'Lex Flavia Malacitana', 'Vicente Aleixandre', 'Constitución 1978', 'Cayetano Bolívar' y 'Hogarsol'.