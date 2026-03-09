El Ayuntamiento de Málaga inicia las obras del nuevo parque de Frank Capra en el distrito Teatinos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en las obras del nuevo parque de Frank Capra en Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo parque de Frank Capra en Málaga capital ya han comenzado. El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Urbanismo, Sostenibilidad Medioambiental y del distrito Teatinos-Universidad, Carmen Casero, Penélope Gómez y Borja Vivas, respectivamente, ha participado este lunes en el acto de inicio de obra, en el que se ha plantado un árbol, de forma simbólica, de una de las especias que se integrará en el nuevo parque con el que contará la ciudad con más de 50.000 metros cuadrados (m2).

Este proyecto, cuya inversión asciende a 7.490.335,60 euros (IVA incluido), se plantea como un pulmón verde para el distrito y la ciudad y que mejorará la imagen de todo el entorno, así como del espacio junto a la carretera A-357 y la MA-20.

El diseño parte de una propuesta en la que se crearán áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí. Estos caminos presentan distintos tratamientos, según el uso que se lleve a cabo en cada uno, permitiendo el desarrollo de un amplio abanico de actividades.

La composición de esta red de recorridos delimita varios espacios pavimentados y zonas verdes con zonas de sombra. Así, el primer espacio se caracteriza por estar rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia.

Otra de las zonas está formada por una gran plaza que funciona como punto de encuentro en el que se concentran equipamientos y una pérgola, de modo que complementa las zonas de sombra proporcionada por los árboles.

Por último, se encuentra un conjunto de varios espacios: una gran área de juegos infantiles y un área deportiva que se unen a otros espacios de encuentro bajo otra pérgola que los conecta.

PROYECTO

El parque se encuentra vertebrado por una red de caminos que suman una superficie total de 9.000 m2. Están diseñados en distintas anchuras y diferentes materiales (pavimentos terrizos ecológicos, hormigones desactivados y fratasados en varios colores).

Por su parte, para la ejecución de los viales y las plazas, la sostenibilidad cobra un gran protagonismo al utilizar hormigones y áridos procedentes del reciclado y elementos prefabricados con hasta un 30% de material reciclado. Las plazas repartidas por todo el parque suman una superficie total de 3.400 m2.

En cuanto a la jardinería prevista, ésta estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará barrera con la carretera y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses. Además, habrá 10.000 m2 de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

En cuanto al área infantil, ésta ocupa una superficie de 1.778 m2 en la que se integrarán juegos para todas las edades. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping pon, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un nuevo parque canino de 1000 m2, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán un total de 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas lo largo del parque.

El mobiliario se completa con varios módulos de aseos y cubiertas de lona tipo vela para generar sombras, así como varias láminas de agua de diferente longitud y anchura, una fuente ornamental, cinco fuentes y varios aseos públicos.

De igual forma en el proyecto se definen además todas las redes de servicios necesarias, que incluyen el sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y que darán dan información a un sistema automático de riego tele gestionado.

Por último, se contempla un sistema de alumbrado con 201 puntos de luz con tecnología led y telegestión y un sistema de drenaje (más de 1.200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.