El Ayuntamiento de Málaga presenta la cuarta edición de la muestra 'We are here 4' compuesta por 32 piezas artísticas

Muestra 'We are here 4'

Muestra 'We are here 4' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, a través de Área de Cultura y Patrimonio Histórico impulsa por cuarto año consecutivo la exposición 'We are here 4' compuesta por obras de ocho artistas mayoritariamente malagueños o con vinculación artística con la ciudad. Esta muestra compuesta por un total de 32 piezas artísticas se podrá visitar desde hasta el 26 de abril en las salas expositivas de la SEAP.

La exposición, comisariada por Luis Reyes Hurtado, muestra obras de Alejandro Montiel (Málaga, 1972); Enmanuel Lafont (Buenos Aires, 1980); Evelyne Rigaud (Francia, 1990); Cayetano Romero (Huelva, 1960); Virginia Rota (Málaga, 1989); Sara Sarabia (Granada, 1983); Marcos Sevilla (Málaga, 2000); e Ignacio Tapia (Málaga, 1992).

A la presentación de la muestra han asistido la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el presidente de la SEAP, José María Ruiz Povedano, junto con una representación de artistas de la exposición y el comisario de la misma.

Desde su primera edición, 'We are here 4' ha puesto su atención sobre los jóvenes creadores que desarrollan su trabajo en Málaga. Trabajos que representan una interesante muestra de los caminos abiertos por las tendencias actuales con una visión multidisciplinar donde cada artista aporta su forma de entender el arte.

En esta muestra, los artistas dialogan entre técnicas, estilos y generaciones, que ofrecen nuevas miradas e invitan a la reflexión, sobre aspectos relevantes en la sociedad actual. Se podrán ver piezas artísticas de diversas disciplinas, como pintura, escultura, instalaciones o fotografía, con el sello distintivo que impone cada artista en una muestra que plantea una revisión de la estética actual y de los procesos creativos.