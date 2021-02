El Ayuntamiento de Málaga prevé impulsar más de 330 contratos mayores en 2021 con un volumen económico de 290 millones

Son las estimaciones recogidas en el Plan de Contratación que se publicará en la web municipal

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha presentado este miércoles el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Málaga para 2021 que recoge la previsión de impulsar unos 330 contratos mayores, con un volumen económico de más de 290 millones de euros.

Este documento, elaborado por la jefatura de Planificación y Seguimiento de la Contratación dependiente del Área de Contratación y que contempla el programa de actividad de contratación pública que se pretende desarrollar a lo largo de cada, se publicará en los próximos días, ha destacado.

El fin de esta iniciativa es que sea de utilidad para la población y, en especial, para las empresas, pymes y autónomos que podrán conocer de forma anticipada la programación y necesidades contractuales del Consistorio, de modo que puedan preparar sus ofertas con mayor precisión.

Concretamente se podrá consultar desde este viernes en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado de Contratos, siendo uno de los pocos municipios de España que difunde los contratos que tiene previsto impulsar

En este Plan no solo da a conocer los contratos sujetos a regulación armonizada, sino todos aquellos que superan la cuantía del menor. Asimismo, no se contabiliza toda la contratación pública del Ayuntamiento, pero sí en su inmensa mayoría; es decir, no se incluye la referente a organismos y empresas aunque la intención es incorporarla en próximos planes.

Cabe recordar, por otro lado, que el Consistorio en cuanto a los contratos mayores y menores va publicando los adjudicados cada trimestre en el Portal de Transparencia; así como las licitaciones en el Portal de Contratación del Estado.

330 CONTRATOS PREVISTOS

El Plan contempla unos 330 contratos mayores, por valor de 291,7 millones de euros --IVA excluido--, que se corresponden con los previstos impulsar el inicio de la tramitación por el Ayuntamiento, sin contabilizar los de organismos ni empresas. Hay que señalar que son contratos mayores tanto de duración anual como plurianual.

Recoge, así, un avance de los contratos previstos en las siguientes áreas: Alcaldía, Comercio y Vía Pública; Contratación y Compras; Coordinación de Distritos; Cultura; Deporte; Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad; Economía y Hacienda; Educación, Juventud y Fomento del Empleo; Escuela de Seguridad Pública; Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos; Innovación y Digitalización Urbana; Movilidad; Participación Ciudadana; Policía Local; Protección Civil; Recursos Humanos y Calidad; Rehabilitación de Parques Empresariales; Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas; Sostenibilidad Medioambiental; Turismo y Promoción de la Ciudad; y Tesorería.

En cuanto a las líneas de actuación, se distribuyen en: Acción Social, con más de 119 millones de euros; Medio Ambiente, con más de 75 millones de euros; más de 73 millones de euros para otros Servicios Públicos; más de 16 millones de euros para Cultura, Educación, Turismo, Deportes y Juventud; y cerca de siete millones de euros en Empleo, Economía e Innovación.

Por importe, destacan Derechos Sociales, con más de 119 millones de euros, de los que 111 son del servicio de Ayuda a Domicilio; Sostenibilidad Ambiental, con más de 75 millones, 73 de ellos para el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, forestales y parques infantiles; y Coordinación de Distritos, con más de 40 millones de euros, entre ellos 14 millones en obras en vía pública, colegios, edificios municipales, y 17 millones de euros en el servicio de mejora y conservación de espacios públicos.

Las áreas con mayor número de contratos recogidos en este Plan son: Deportes (48); Educación, Juventud y Fomento del Empleo (35); Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad (33); Sostenibilidad Medioambiental (31); Policía Local (30); Extinción de Incendios y Salvamento (25); Servicios Operativos; playas y Fiestas (19); y Comercio (diez).

MAYOR AGILIDAD Y REDUCCIÓN DE MENORES

Por otro lado, Conde también ha destacado que el Ayuntamiento continúa implementando medidas dentro de su hoja de ruta para potenciar la agilidad en la contratación lo que redunda en la generación de actividad económica y empleo.

Concretamente se han materializado distintas iniciativas como ha sido la creación de un órgano colegiado para el seguimiento y planificación de la contratación; un mayor uso de los contratos súper simplificados; la impartición de cursos y jornadas sobre la plataforma de contratación del Estado; la emisión de informes para la reducción de tiempos, etcétera.

Así, ha subrayado, que a pesar de ser 2020 un ejercicio atípico con la situación de la pandemia y la suspensión de la tramitación de expedientes durante casi un trimestre, el rendimiento del área ha aumentado en torno al 57 por ciento con respecto al año anterior.

Asimismo, en 2020 se redujo casi a la mitad el número de contratos menores realizados, que fue de 1.057 (por un importe de unos 7,8 millones de euros) frente a los más de 1.900 de 2019 (por valor de 11,3 millones de euros).

Fruto de la mejora en la gestión contractual y que pone de relieve una mayor seguridad jurídica en la tramitación es la reducción también en el número de contratos recurridos en 2020, siendo solo 15 ante los que se han presentado recursos.

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

Por un lado, el pasado año, junto con el Área de Sostenibilidad Ambiental y coordinado con el Centro Asesor Ambiental, se trabajó en una relación de aspectos medioambientales a recoger en una guía editada y que sirve de modelo para introducir en los contratos municipales.

Así, contiene directrices generales que ofrecen al sector empresarial participante en las licitaciones y a sus servicios asociados nociones anticipadas sobre los objetivos municipales en materia de contratación pública sostenible, la denominada "compra verde". Todo ello, con el objetivo de armonizar y potenciar la introducción de criterios medioambientales en tales contratos públicos que contribuyan al desarrollo sostenible.

Asimismo, en el primer semestre de 2021 se estudia junto con el Área de Derechos Sociales, la implantación de criterios sociales que sirvan de modelo para los pliegos técnicos redactados por las áreas municipales.

También se está trabajando en la realización de jornadas divulgativas con colectivos y entidades de pymes malagueñas para ofrecer y difundir todas las facilidades y herramientas que se ofrecen para la participación y concurrencia en la contratación municipal.