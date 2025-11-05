Ayuntamiento de Málaga tramita empleo público: 57 plazas de auxiliar de Administración General y dos de subalterno

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga continúa la tramitación de las convocatorias de empleo público para cubrir 57 plazas de auxiliar de Administración General y 2 de subalterno de Administración General.

Las listas definitivas de aspirantes admitidos en la referente a las 57 plazas de auxiliar de Administración General son: 3.310 admitidos en las 29 plazas por turno libre; 154 admitidos para seis plazas de turno de personas con discapacidad; 29 admitidos para tres plazas del turno de personas con discapacidad intelectual; seis para dos plazas del turno de personas con enfermedad mental; y 19 admitidos para 17 plazas de promoción interna.

Y en lo que respecta a subalterno de Administración General: 207 admitidos para una plaza de turno libre; y 31 admitidos para una plaza del turno de personas con discapacidad intelectual.

La Junta de Gobierno Local, reunida este miércoles por la mañana en sesión extraordinaria, ha aprobado estimar el recurso interpuesto por un aspirante en el turno de personas con discapacidad intelectual de ambas convocatorias, de forma que se han actualizado las listas definitivas en dicho turno.

Toda la información sobre estas convocatorias y fechas del primer ejercicio que se mantienen inalterables se puede consultar en el apartado https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/ofertas-de-empleo-publ...