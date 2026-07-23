El Ayuntamiento de Málaga y la UMA suscriben un acuerdo para la protección del patrimonio histórico de la ciudad

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, y la Universidad de Málaga (UMA) han suscrito un acuerdo para colaborar en trabajos e investigaciones para la protección del patrimonio histórico de la ciudad en todos sus ámbitos.

Estas actuaciones incluirán los inmuebles, pinturas murales, yacimientos arqueológicos y demás, según han informado este jueves el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, que han dado cuenta del acuerdo.

De la Torre ha asegurado que este estudio "nos dará muchas pistas" y ha defendido que "todo lo que sea cuidar Málaga y trabajar junto con la Universidad me parece positivo".

El convenio tiene como objetivo principal el impulso de los trabajos arqueológicos presentes y futuros que se desarrollen en Málaga, con el fin de alcanzar un conocimiento profundo de la arqueología urbana y de los yacimientos presentes.

El acuerdo, que tiene un año de vigencia con la posibilidad de prorrogarlo cuatro años más, se desarrolla en el marco de la estrategia del Ayuntamiento de protección del patrimonio histórico.

De este acuerdo se destaca que, en el marco de esta colaboración, se continuará la investigación en el Cerro del Villar. Este yacimiento fenicio supone uno de los más importantes del sur de la península y de todo el Mediterráneo occidental.

Los resultados de esta investigación, en la que también participan las universidades de Chicago y Marburgo, se conocerán en el congreso internacional de fenicios y púnicos que se celebrara en Ciudad de Malta (Malta).

Por otro lado, se continuará la investigación arqueológica de la ladera noroeste de la Alcazaba y el Cerro de la Tortuga. Ambas actuaciones serán de tipo no invasivo mediante prospecciones geofísicas y levantamiento microtopográfico.

Asimismo, por ambas partes se contempla la organización de actividades comunes, cursos, seminarios, conferencias o jornadas científico-técnicas, culturales y de formación.