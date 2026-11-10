Marbella cierra este miércoles los parques ante las previsiones de lluvia y viento

Archivo - Parque en Marbella en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) procederá este miércoles, 11 de noviembre, al cierre preventivo de los parques de Nagüeles, Vigil de Quiñones y La Constitución, en Marbella, y Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara, ante la previsiones meteorológicas y la activación de avisos naranja y amarillo por lluvias y viento, respectivamente.

El concejal del ramo, Diego López, ha indicado que "la medida se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante unas condiciones adversas, que podrían afectar especialmente a las zonas de arboledas y espacios verdes del municipio" y ha apuntado que se reabrirán cuando las condiciones lo permitan.

Desde el Consistorio se pide a los vecinos que extreme las precauciones, siga en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencias y del 112 Andalucía y que solo consulte fuentes oficiales para informarse.

Entre los consejos se encuentran evitar desplazamientos innecesarios, retirar o asegurar objetos situados en balcones y terrazas que puedan desprenderse, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de árboles, cornisas, muros y otros elementos susceptibles de sufrir daños como consecuencia de las fuertes rachas de viento.

El Ayuntamiento mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las indicaciones de los servicios técnicos y de emergencias.