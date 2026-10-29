El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) celebra pleno ordinario este viernes solo con iniciativas administrativas

Archivo - Imagen de archivo de un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha decidido celebrar este viernes el pleno ordinario pero en él solo se dará curso a las iniciativas administrativas, con la eliminación del debate político en señal de respecto por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, después de que la Junta de Portavoces, compuesta por los cuatro grupos políticos con representación municipal --PP, PSOE, OSP y Vox-- así lo haya acordado.

Además, la sesión plenaria se abrirá con un minuto de silencio y de la misma se retirarán las propuestas presentadas por los diferentes grupos municipales y tampoco se celebrará el turno de ruegos y preguntas.

El Pleno ordinario está previsto que comience a las 10.00 horas y se celebrará en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza del núcleo de San Pedro Alcántara.