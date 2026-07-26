Ayuntamiento de Marbella renueva el convenio anual con la asociación Crece por más de 47.000 euros - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella ha prorrogado su compromiso con la asociación Crece, con la renovación del convenio anual, dotado de más de 47.000 euros, para contribuir a la "encomiable" labor de una entidad que trabaja desde hace más de dos décadas para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional a través de programas de atención integral, promoción de la autonomía personal e inclusión social.

Así lo ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la rúbrica del acuerdo, acompaña de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, al tiempo que ha explicado que, "de este modo, podremos seguir respaldando que presta la asociación, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de sus usuarios".

Según se recoge en una nota, la regidora ha felicitado especialmente a la presidenta del colectivo, Ana María Villalobos, y a todo el equipo de profesionales por la trayectoria de la asociación.

Por su parte, Cintado ha remarcado que todas las personas que han tenido la oportunidad de conocer Crece pueden comprobar "el maravilloso trabajo que lleva a cabo, siempre desde la cercanía, la profesionalidad y adaptándose a las necesidades de cada usuario, además del respaldo tan importante que presta a las familias".

Asimismo, ha reiterado el reconocimiento del consistorio a la labor de Crece y ha trasladado el respaldo municipal a los distintos programas que impulsa. "Queremos agradecer el extraordinario trabajo que realiza la asociación Crece con iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas con diversidad funcional", ha remarcado.