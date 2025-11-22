El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) destina 860.000 euros a reformar y ampliar el cementerio de La Purísima

El Ayuntamiento de Mijas destina 860.000 euros a reformar y ampliar el cementerio de La Purísima. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas destinará 860.000 euros a la reforma y ampliación del cementerio La Purísima, en Mijas Pueblo. De hecho, el proyecto de ejecución ya se ha realizado tras un concurso público por la empresa Cadisa y finalidad es mejorar los servicios que presta la instalación, respetando el diseño existente pero actualizando su imagen.

El proyecto contempla la creación de un nuevo edificio para albergar dos salas de velatorio, una cámara frigorífica, espacio para oficinas, un horno para exhumaciones y otros usos anexos, tales como aseos, según ha informado la concejal delegada de Cementerios, María Francisca Alarcón a través de una nota.

Para todo ello se plantea la demolición de la sala de administración y del aseo actual. Se mantendrá la capilla, que tiene una superficie de 64 metros cuadrados, y se construirán dos tanatosalas más grandes, una de 45 metros cuadrados y otra de 35 metros cuadrados. El plazo de ejecución de las obras, una vez que se adjudiquen, será de seis meses.

También se amplía la circulación trasera del espacio mediante un pasillo independiente y se plantea una nueva sala de tanatoplasia de 24 metros cuadrados.

Por otro lado, el proyecto recoge un espacio para las oficinas del personal, donde poder atender a los contribuyentes y usuarios, dotado de aseo independiente con ducha y otra sala independiente en la que se ubicará un horno de exhumaciones.

Además, se plantea la ejecución de otra estructura para la zona de ampliación que deberá considerar las inclinaciones de cubierta para adaptarse al techo de la capilla. Asimismo, la zona del horno de exhumaciones será de cubierta a cuatro aguas adaptándose a la altura del bloque de aseos.