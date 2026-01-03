El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) invertirá 600.000 euros en la remodelación integral de tres calles

Ayuntamiento de Mijas (Málaga) invertirá 600.000 euros en la remodelación integral de tres calles. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ejecutará una remodelación integral de las calles Juan García Alarcón, Cueva del Agua y Callejón de los Gitanos, ubicadas en la zona alta del pueblo, que presentan desniveles y que mejorarán su accesibilidad a viviendas y también su conectividad a otras vías. El presupuesto conjunto para estas actuaciones es de 603.343 euros.

El concejal delegado de Infraestructuras, Juanjo Torres, ha informado de que el Ayuntamiento ha sacado a concurso estas obras, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el próximo día 7 de enero, y ha recordado que los tres proyectos figuran en los presupuestos de 2026, cuya aprobación inicial tuvo lugar el pasado día 30 de diciembre.

En concreto, la obra de la calle Juan García Alarcón tiene por objeto la conectividad entre las calles Alegre y del Carril, siempre cumpliendo la normativa vigente de accesibilidad. Para ello se proyecta la construcción de una escalera diseñada de tal forma que las mesetas coincidan con los accesos a las viviendas existentes en ambos lados de la calle.

Dado que las cotas de las entradas son diferentes entre sí, el proyecto constructivo (realizado por la empresa IDIC tras adjudicación pública) contempla una división de la vía en dos partes mediante la creación de una jardinera longitudinal que permite absorber la diferencia de niveles que es necesaria para alcanzar las mesetas con las cotas adecuadas. El coste previsto de esta obra asciende a 208.498 euros.

El Callejón de los Gitanos, por su parte, que limita al norte con la calle Coín y al sur con la calle Cristóbal Alarcón, representa una importante diferencia de cota, de unos once metros, y tiene una pendiente media de casi un 23%. Actualmente, el desnivel se salva con una escalera con tramos de tres o cuatro escalones que se terminan en un descansillo que normalmente coincide con las puertas de acceso a las viviendas.

El tramo de escalera situado en la calle Cristóbal Alarcón es de propiedad privada, pero habilitado para el paso de los viandantes, y bajo el cual están construidos garajes privados.

Además, este proyecto, que tiene un presupuesto de ejecución de 209.260 euros, incluye la dotación de servicios básicos que ahora no existen, como por ejemplo el de telecomunicaciones; y la ampliación y mejora de los existentes, así como la ejecución de una red separativa de aguas pluviales y saneamiento.

Asimismo, el proyecto, redactado por la empresa Atecsur tras adjudicación pública, contempla la reposición de los pavimentos que están en mal estado y el mejoramiento de la estética y función de la vía.

Por último, para la calle Cueva del Agua, que cuenta con un presupuesto de 185.584 euros, el proyecto, redactado por IDIC tras adjudicación pública, contempla trabajos de urbanización, sustitución del pavimento existente e introducción de instalaciones cuya máxima cota de profundidad es 1,8 metros.

Por tanto, no hay afecciones al Conjunto Histórico, no se modifica la integridad de edificios históricos, no se ejecuta ninguna edificación nueva, y se preserva el espacio público, han precisado desde el Ayuntamiento.

Esta actuación cuenta con la peculiaridad de que existe una cueva (la que da nombre a la calle) que ocupa parte de la superficie en planta del vial. Para evitar interferencias con los trazados de las instalaciones, se evitará discurrir por esta zona con las instalaciones proyectadas, han explicado.

El nuevo vial propuesto es de plataforma única, de anchura variable debido a la falta de alineación de las fachadas existentes. Además, se diseñará una nueva red de abastecimiento, una red de saneamiento con recogida subterránea de aguas fecales y recogida de aguas pluviales superficial hasta el imbornal.