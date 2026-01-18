El Ayuntamiento de Ronda licita la mejora del patio mudéjar del Palacio de Mondragón - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado municipal de Turismo de Ronda (Málaga), Ángel Martínez, ha informado de la licitación por parte del Ayuntamiento del proyecto de mejora del patio mudéjar del Palacio de Mondragón, un histórico inmueble situado en el corazón de la ciudad que acoge, además, del Museo Municipal de Ronda.

Martínez ha recordado que la inversión prevista es de alrededor de 135.000 euros y que las empresas interesadas en acometer este proyecto tendrán de plazo hasta el próximo 3 de febrero.

La información del proceso se puede consultar en la web del Ayuntamiento, ronda.es, en el apartado Perfil del Contratante. Esta actuación se financiará con fondos concedidos al Consistorio rondeño por la Junta de Andalucía, en el marco de las ayudas por Municipio Turístico.

Se contemplan la reparación del pavimento de este patio y del circuito de la fuente, reforzando este elemento y su protagonismo en el conjunto, además de trabajos de jardinería, la instalación de iluminación ornamental y arreglos en cuanto al saneamiento de las instalaciones.

De igual modo, se habilitará la puerta que conecta el patio mudéjar con la plaza de Mondragón, como nueva salida del recinto. El plazo de ejecución será de cuatro meses una vez que se adjudiquen y arranquen los trabajos, cuyo inicio está previsto en abril. Cabe recordar que durante 2025 ya se han llevado a cabo actuaciones en el Palacio de Mondragón, con una inversión de 150.000 euros procedentes del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Sierra de las Nieves-Serranía de Ronda, con origen europeo; y por la empresa municipal Turismo de Ronda, S A.

Ronda también ha recibido en otras ocasiones ayudas de Municipio Turístico del Gobierno andaluz que se han dirigido a la puesta en valor de las Murallas del Carmen, con un montante de 150.000 euros; y a la primera fase del Camino del Desfiladero del Tajo, por alrededor de 170.000.

"Se trata de una intervención necesaria para reforzar la conservación del conjunto y mejorar la experiencia de visita y ordenar un espacio de alto valor patrimonial", ha dicho Martínez, que ha insistido en la reorganización de los recorridos tras esta actuación.

Por último, ha añadido que "Ronda protege lo que la hace única: un patrimonio que es de todos, y que seguiremos preservando con rigor y responsabilidad para el disfrute de los rondeños y de quienes nos visitan".