Ayuntamientos de Málaga, Torremolinos y Diputación impulsan la creación de una red de aguas regeneradas para el riego

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; y el presidente de la Diputación, Francisco Salado. - AYUNTAMIENRO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) y aliado con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, está ejecutando desde comienzos de año las obras necesarias que permitirán aprovechar el agua regenerada en la estación depuradora del Guadalhorce para el riego de zonas verdes, tanto públicas como privadas, de la zona oeste de la ciudad (distrito Churriana) y Torremolinos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, han participado en el acto institucional de inicio de esta actuación impulsada a través de sendos convenios de financiación suscritos con la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, a los que se suman otros de futuros usuarios del sector privado, según ha informado el Consistorio en una nota.

El proyecto para el aprovechamiento de aguas regeneradas elaborado por la empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental incluye la ampliación de la capacidad de tratamiento terciario existente en la EDAR Guadalhorce mediante una optimización de las infraestructuras de filtrado para, a partir de dos nuevas estaciones de bombeo, poder transportar el agua regenerada a través de una red de distribución de 10,3 kilómetros de tuberías, de los que 9,1 se ejecutarán a través de este contrato quedando pendiente el resto que afecta a sectores aún no desarrollados o pendientes de tramitación.

Además, se complementará con la separación de redes pluviales y residuales en la Carretera de Guadalmar desde el parque empresarial Villa Rosa hasta la estación de bombeo Pascal en el marco de la remodelación de todo el sistema de saneamiento que se está ejecutando en Guadalmar. Dado que ambos proyectos --aguas regeneradas y separación de redes-- tienen afectaciones comunes en el tramo de Villa Rosa, se han unificado en un mismo contrato para agilizar plazos y reducir costes.

Así, el conjunto de estas actuaciones fue adjudicado a la unión temporal de empresas formada por PTOC y UC10 con un presupuesto de 6.541.129,1 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de doce meses. Al respecto, el Ayuntamiento de Málaga ha explicado que, en la planificación de las obras, se ha dado prioridad a la construcción de un tramo para solucionar la rotura de dos conducciones de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre. En esta solución se estuvo trabajando para que las obras pudieran comenzar en ese punto, tal y como se informó el pasado 30 de diciembre.

Por su parte, Salado ha resaltado que el proyecto es un ejemplo de lo que los ciudadanos esperan de las administraciones públicas: colaboración y cooperación para abordar los retos y las necesidades de nuestra provincia, como el tema del agua, que, cíclicamente, supone un grave problema.

"Ahora, afortunadamente, -ha añadido- tras el tren de borrascas que sufrimos durante enero y febrero, estamos en un momento privilegiado en cuanto a las reservas hídricas, pero no debemos perder de vista que el problema de nuestra provincia sigue latente. Sabemos, por experiencia, que la sequía volverá y que los periodos de falta o escasez de lluvias son cada vez más largos. Así que tenemos que seguir trabajando, porque, aunque contemos ahora con importantes reservas, no podemos olvidar que padecemos un déficit hídrico estructural".

El presidente de la Diputación también ha incidido en que la depuración de las aguas residuales y su aprovechamiento es uno de los pilares fundamentales dentro de la gestión del ciclo del agua. Y ha explicado que la contribución de la Diputación a este proyecto está dentro de la línea de los últimos años en los que se ha apostado por mejorar las infraestructuras hídricas de los municipios, incrementar el aprovechamiento de aguas residuales y lograr un mayor ahorro y un uso más eficiente del agua.

En este sentido, ha apuntado que solo en materia de mejoras en la depuración de las aguas residuales y de incremento del uso de aguas regeneradas para riego agrícola la institución provincial ha invertido 12,5 millones de euros en los últimos cuatro años. Y ha indicado que este año se movilizarán 27,9 millones de euros para la mejora del ciclo integral del agua.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y RAMALES

Asimismo, ha indicado que esta nueva infraestructura de aguas regeneradas estará compuesta por una conducción principal de 3.647 metros de longitud que discurrirá bajo la avenida de Velázquez y la carretera MA-21, desde la que partirán cinco ramales secundarios que suman 4.459 metros (3.240 en esta licitación) para llegar a instalaciones de gran consumo de distintos sectores como el parque del Campamento Benítez o el proyectado en Arraijanal, el Parador de Málaga Golf, la Academia del Málaga Club de Fútbol o el Ayuntamiento de Torremolinos, entre otras.

En paralelo, también está prevista una tubería independiente de 2.278 metros para el suministro de agua de calidad especial, ultrafiltrada, al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para otros usos. En total, se estima que estos futuros usuarios necesitan casi dos hectómetros cúbicos de agua al año, con lo que la creación de esta infraestructura contribuirá a preservar otros recursos hídricos existentes.

Así, con la ejecución de este proyecto se podrán preservar unos 700.000 metros cúbicos al año que actualmente se extraen del acuífero del Bajo Guadalhorce que se destinarán al abastecimiento, así como otros 625.000 m3 /año que el municipio de Torremolinos obtiene del acuífero de la Sierra de Mijas para riego, además de posibilitar el suministro de agua regenerada a zonas verdes de nuevos desarrollos de ambos municipios.

Además de esta red, también está previsto aprovechar la ejecución de las obras para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua potable que compartiría trazado con la tubería troncal de aguas regeneradas. La partida para infraestructuras de agua regenerada y, por tanto, la que es objeto de convenio actualmente es de 3.808.868,47 euros (4.052.875,07 euros incluyendo los ramales pendientes).

Según los convenios de financiación, está previsto que, una vez descontadas las aportaciones de los usuarios privados, cada una de las tres administraciones financie 746.115,9 euros. Estas obras están incluidas en el plan de inversiones de Emasa, que contempla más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto total estimado de 100,3 millones de euros.

Este plan está estructurado en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentran tanto el relativo a incrementar la capacidad de producción y transporte de agua regenerada en las depuradoras y la mejora de la separación de redes de saneamiento como el previsto para mejorar el drenaje de aguas pluviales de la ciudad en periodos de lluvias.