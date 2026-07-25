La Banda Municipal de Música de Estepona abrirá este domingo la tradicional temporada de conciertos de verano - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la nueva temporada de Conciertos de Verano de la Banda Municipal de Música de Estepona (BME) arrancará el domingo, 26 de julio, a las 21,00 horas, en la plaza del Reloj.

Se trata de la decimoséptima temporada de la banda municipal bajo la dirección titular y artística del maestro José Antonio López Camacho, ha indicado el Ayuntamiento.

Durante las cinco actuaciones gratuitas que se incluyen en este ciclo estival, la Banda Municipal de Estepona ha interpretado preludios, intermedios, pasacalles y fantasías de zarzuelas, grandes obras clásicas y música original para bandas, música popular moderna, y bandas sonoras de películas, entre otras.

Las actuaciones se sucederán cada domingo, hasta concluir el 23 de agosto con el monográfico 'La música y el cine: Una Noche en el Salvaje Oeste'.