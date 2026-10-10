La Banda Municipal de Música de Málaga programa un concierto especial con motivo del Día de la Hispanidad

Archivo - Banda Municipal de Música de Málaga en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música programa un concierto especial con motivo del Día de la Hispanidad. La cita musical tendrá lugar el domingo, 11 de octubre, a las 18,30 horas, en el Santuario de la Victoria.

El repertorio está compuesto por obras de compositores conocidos, como son Antonio Álvarez, Manuel de Falla, Julio Gómez, Arturo Márquez, Victoriano Valencia, Moisés Moleiro, Astor Piazzolla y Ernesto Lecuona. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Además de piezas españolas, el programa especial recorre México, Colombia, Venezuela, Argentina y Cuba, países unidos por siglos de historia, intercambios culturales y una lengua compartida.

Con la dirección de Francisco Miguel de Haro, el concierto comienza con Suspiros de España, compuesto por Antonio Álvarez Alonso y estrenado en Cartagena en 1902, Se trata de uno de los pasodobles más célebres y perdurables del repertorio español. Su autor, nacido en Martos (Jaén), desarrolló buena parte de su actividad profesional en Cartagena, ciudad a la que quedaría para siempre vinculada esta composición.

Continuará con Manuel de Falla, uno de los compositores más significativos del siglo XX. Pantomima y Danza ritual del fuego forman parte de la obra El amor brujo, que la compuso inicialmente como una "gitanería" en 1915 para Pastora Imperio y, posteriormente, fue revisada por el compositor.

Posteriormente, será el turno del compositor, musicólogo, bibliotecario y profesor, Julio Gómez García, que ocupa un lugar destacado en la música española de la primera mitad del siglo XX. Su obra mantuvo una estrecha relación con la tradición musical española y con el empleo artístico de materiales procedentes del folclore.

En la pieza, el subtítulo de Del norte y del sur, 'Capricho popular', resulta particularmente revelador. La libertad asociada tradicionalmente a la forma del capricho permite al compositor reunir y contrastar diferentes caracteres musicales y presenta así una España musicalmente diversa.

El concierto seguirá con piezas latinoamericanas. Compuesta en 1999 para la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Conga del fuego nuevo posee desde sus primeros compases una extraordinaria vitalidad. Arturo Márquez parte del impulso de la conga, género de raíces afrocubanas, para construir una pieza en la que el ritmo se convierte en verdadero protagonista. Márquez es una de las figuras más reconocidas de la creación musical mejicana contemporánea y buena parte de su producción incorpora de ritmos populares latinoamericanos.

Le seguirá Gabriella, compuesta en 2007, es una obra original para banda de Victoriano Valencia. Compositor, arreglista, director y pedagogo, Valencia es una figura destacada de la música colombiana actual y mantiene una relación especialmente estrecha con el mundo de las bandas. La pieza representa la extraordinaria diversidad musical colombiana, fruto de la convivencia y transformación histórica de diferentes tradiciones culturales.

A continuación, se disfrutará de la pieza el Joropo, que es una de las manifestaciones musicales más representativas de Venezuela. Música, canto y danza confluyen en un género de enorme riqueza rítmica. Moisés Moleiro, pianista y compositor nacido en Zaraza, encontró en esta tradición el punto de partida para una de sus composiciones más difundidas. En su Joropo, el elemento popular se reconoce fácilmente.

El repertorio sigue con Libertango, una pieza compuesta y grabada en 1974 durante la estancia de Astor Piazolla en Italia. Su título, construido mediante la unión de las palabras "libertad" y "tango", resume la intención de Piazzolla de ampliar los límites del género y liberarlo de algunas de sus convenciones tradicionales.

Piazzolla es bandoneonista y compositor, su formación abarcó tanto la tradición tanguera de Buenos Aires como la música académica y el jazz, que confluyeron en un lenguaje personal conocido como nuevo tango.

Por último, el concierto concluirá con Malagueña, una de las composiciones más conocidas de Ernesto Lecuona, que forma parte de la suite Andalucía. Lecuona desarrolló una obra en la que confluyen elementos de la tradición cubana, la música española y el lenguaje cosmopolita de la primera mitad del siglo XX. En Malagueña dirige su mirada hacia el imaginario musical andaluz.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales.

Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos. A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.