Banda municipal programa un concierto con un repertorio que integra música para ballet, sinfonismo romántico y zarzuela

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá el próximo domingo, 26 de octubre, un nuevo concierto de su actual temporada 2025-2026 con un programa compuesto por música para ballet, sinfonismo romántico y zarzuela. Tendrá lugar el domingo, 26 de octubre a las 12.00 horas, en el Museo de Málaga.

Este concierto cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La entrada al concierto es libre y gratuita hasta completar aforo.

El concierto está dirigido por Francisco Miguel Haro Sánchez y ofrece un programa versátil y varado. Comenzará con la interpretación de la selección de los números "bailables" de la ópera 'La Gioconda', una de las creaciones más conocidas del compositor italiano Amilcare Ponchielli, de la que forma parte la 'Danza de las Horas', que popularizó Walt Disney en su película 'Fantasía'.

Continuará con el movimiento final de la sinfonía número 9 del 'Nuevo Mundo', la obra más conocida del compositor checo Anton Dvorák, que ofrece un retrato musical de América, fruto de su estancia en Estados Unidos como director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, a fines del siglo XIX.

La segunda parte comenzará con el recuerdo musical a Federico Moreno Torroba, uno de los compositores españoles más reconocidos, de quien se interpretará el preludio del acto III de la zarzuela 'La Marchenera'. La suite de una de las cumbres del género lírico español, 'La Revoltosa', obra compuesta por Ruperto Chapí; y el concierto finalizará con la interpretación del pasodoble de la zarzuela 'La Paloma del Barrio', que fue la última obra compuesta por el dúo formado por los compositores gallegos Reveriano Soutullo y Lorenzo Andreu y al mismo tiempo la que les dio el mayor éxito.