El barítono Carlos Álvarez reivindica el Auditorio de la Música con un recital en la Diputación de Málaga

Publicado 19/12/2018 13:38:07 CET

MÁLAGA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga recibe este miércoles, a las 20.00 horas, al barítono Carlos Álvarez con un lleno absoluto en su recital 'Carlos Álvarez y amigos cantan a la Navidad', que concluye el ciclo de 'Conciertos por el Auditorio de la Música de Málaga' puesto en marcha por la plataforma ciudadana que lucha por la reactivación de este proyecto cultural y la implicación de las instituciones.

El diputado de Cultura, Víctor González, ha presentado este miércoles en una rueda de prensa el concierto junto a Carlos Álvarez; a la soprano Lucía Millán; al presidente de la Plataforma Ciudadana por el Auditorio de Málaga, Carlos de Mesa; y al presidente de la Fundación Málaga, Juan Cobalea.

En el concierto de esta tarde intervienen, además de Carlos Álvarez, la mezzo Carmen Ariza; los tenores Diego Morales y Francisco Arbós; el barítono José Antonio Ariza; y las sopranos Lourdes Benítez, Lourdes Martín y Lucía Millán. Al piano estarán Maricarmen Pérez y José Manuel Padilla, con Manuel Gámez como director de honor.

Carlos Álvarez, recién llegado de Londres de representar la ópera de Verdi 'Simón Boccanegra' en la Royal Opera House, llega al auditorio de la Diputación de Málaga para ofrecer un programa que dará la bienvenida a la navidad, en el que no faltarán temas como 'What Child is This?'(canción tradicional inglesa), 'O Holy Night' (A. Adam), villancicos andaluces sobre textos antiguos o 'Adeste Fideles' (J. Reading), entre otros.

Víctor González ha planteado que es el momento de que todas las instituciones apoyen y arropen el Auditorio después del camino recorrido, y se ha mostrado convencido de que este proyecto "debe ser la guinda de Málaga".

Por su parte, Carlos Álvarez ha destacado que Málaga necesita un Auditorio que cubra las necesidades y las expectativas de la ciudad. En este sentido, ha indicado que apostar ahora por la continuidad del proyecto permitirá saber que Málaga está a la altura de las expectativas por su capacidad ciudadana y que la oferta cultural de la ciudad hace necesaria esta infraestructura.

Además, Juan Cobalea ha afirmado que, sin el Auditorio, Málaga está incompleta en el ámbito de la cultura y ha asegurado que, además de un proyecto cultural, "el Auditorio es un proyecto de ciudad, va a ser un icono que ampliará la almendra del centro de la ciudad y producirá una revitalización de la zona".

Por su parte, Carlos de Mesa ha incidido en que el movimiento ciudadano quiere llamar la atención de los poderes públicos sobre el deseo, la ilusión y el sueño de miles de personas de disponer, en el ámbito de la cultura y el ámbito musical, del Auditorio. Y ha añadido que con el concierto de este miércoles se ha querido dar voz a los artistas, para que también participen en la reclamación de este proyecto cultural.