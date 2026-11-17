Barry B, Ojete Calor y Xoel López, primeros conciertos programados para el 30 Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, recupera los conciertos de su FM Festival, con tres citas en la nueva Sala Circus en el auditorio Municipal de Málaga protagonizadas por artistas representativos de la escena independiente española. Entre otros, estarán Barry B, Ojete Calor y Xoel López.

En colaboración con la propia sala y con Crash Music, Doctor Watson y Málaga Deportes y Eventos, el 26 de febrero FM Festival se inaugura a la par que el 30 Festival de Málaga con una "noche especial" que traerá a Barry B.

Le seguirán Ojete Calor el día 27 y Xoel López; que cierra el cartel el 6 de marzo. A estos tres conciertos se unirán otros tres que se anunciarán más adelante, según han indicado desde el certamen malagueño en un comunicado.

Las entradas para los tres conciertos estarán a la venta a partir de hoy martes 17 en popandrollcircus.com y crashmusic.es. Para Barry B y Ojete Calor tendrán un precio de lanzamiento de 30 euros; y 26 las de Xoel López.

Asi, Barry B trae a Málaga 'Fortuna Tour', la nueva gira con la que lleva a los escenarios el universo de su último álbum de estudio. Un nuevo capítulo que llega después de varios años de crecimiento imparable y que supone un paso definitivo en su consolidación como uno de los grandes artistas de su generación.

'Fortuna Tour 27' toma su nombre del concepto que atraviesa el nuevo universo de Barry B: la fortuna entendida como aquello que sucede fuera de nuestro control y que, de pronto, puede cambiar el rumbo de las cosas. Una idea que habla también de una generación situada entre la nostalgia por lo vivido y la incertidumbre de lo que está por venir; entre mirar constantemente por el retrovisor y seguir avanzando sin saber qué espera en la siguiente curva.

El público disfrutará de un formato pensado para escenarios de mayor escala, con banda al completo, una puesta en escena renovada y un nuevo repertorio en vivo, sin perder la honestidad y la cercanía que han marcado sus conciertos hasta ahora.

Barry B construye un show que se mueve entre la euforia y la vulnerabilidad. Rock, pop alternativo, electrónica y power ballads conviven en un repertorio donde las canciones del nuevo álbum se encontrarán con los temas que han marcado su camino hasta ahora.

Por otro lado, Ojete Calor son Carlos Areces y Aníbal Gómez, que en 2006 se unieron en este grupo. Fue entonces cuando empezaron a componer "greatest hits directos, rabiosamente pegadizos, con estribillos sulfúricos para mover el esqueleto, compuestos entre Madrid y Villanueva de la Jara".

En Málaga se vivirá un regreso especial, "ya que nunca se han marchado. Aunque su nueva turné da que pensar": "Puede que sea nuestra última gira o puede que se trate de un truco para vender más entradas World Tour 2026". Podría ser la última oportunidad para escuchar en concierto sus ya míticas 'Mocatriz', 'Morreo', 'Agapimú', 'Tonta Gilipó' y otros grandes éxitos.

Por último, han señalado que tras más de 20 años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define por lo genuino de sus paisajes, cada disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo casi biográfico. Siguiendo su discografía podemos reconstruir su periplo: viajes, descubrimientos, encuentros, nostalgias e influencias musicales.

Desde el joven que cantaba en inglés en la coruñesa Elephant Band, pasando por la ya mítica y exitosa Deluxe hasta ser reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013.

Con su inconfundible energía y versatilidad, Xoel transforma cada concierto en una auténtica celebración, reflejando la pasión y entrega que siempre han marcado sus directos.

'Oniria Popular' es el 17 álbum de estudio de Xoel, en el que sigue explorando la introspección, la identidad y las emociones humanas. El álbum se presenta como un disco fresco y reflexivo, íntimo y colectivo. Sus letras y melodías sueñan y vuelan, pero mantienen las raíces en la tierra, dando forma a un pop actual que dialoga con lo tradicional y lo folclórico.