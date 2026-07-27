Barry B se une al Luna Sur en Marenostrum Fuengirola para compartir cartel con Ultraligera y La La Love You

Cartel de Barry B en el festival Luna Sur. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El festival Luna Sur ha anunciado por sorpresa la incorporación del artista arandino Barry B a la quinta edición de este evento en Marenostrum Fuengirola (Málaga), que tendrá lugar el próximo 18 de agosto, y que ya contaba con figuras importantes como Ultraligera, La La Love You, Puño Dragón, Paula Mattheus y Juanca & Pope Supersub Dj's.

Así lo han informado desde Marenostrum en una nota, en la que han señalado que Barry B se enamoró de la música y desde Aranda de Duero (Burgos) fue construyendo su personalidad artística entre bandas locales y experiencias que marcaron su filosofía. Tras experimentar en 2019 con sonidos frescos, encontró finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y estilo.

En 2024 lanzó su álbum debut 'CHATO' con Universal Music, combinando vanguardia y raíces. Este álbum incluyó su tan sonada colaboración con Carolina Durante en 'Yo pensaba que me había tocado Dios'. Aquí emprendió una gira con un directo potente que lo hizo destacar en el panorama nacional, posicionándolo como una de las voces más magnéticas de su generación.

A finales de 2025 presentó su EP 'Infancia Mal Calibrada', dando inicio a su 'Infancia Mal Calibrada Tour'. Arrancó con tres Rivieras en Madrid agotadas, donde mostró "una ambición escénica y artística innegable".

En enero de 2026 ha arrancado una nueva gira de salas en España, México y Reino Unido, con una acogida excepcional y recintos prácticamente agotados. A lo largo de 2026, el proyecto continuará su recorrido en festivales y seguirá su expansión internacional.

Barry B ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, que llegará tras la gira de IMC y abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria. Inaugurará una nueva gira en 2027 con 'The Barry B Show 2027' el 23 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y el 8 de enero de 2027 en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, Luna Sur mantiene su apuesta "por una experiencia completa que va más allá de la música". El recinto contará nuevamente con una zona gastronómica, con diferentes puestos de comida que permitirán al público disfrutar de una amplia variedad de sabores desde primera hora de la tarde.

Desde sus inicios, el festival ha buscado entrelazar la música con el entorno natural y patrimonial de Marenostrum Fuengirola, "creando una atmósfera única junto al mar". "Una filosofía que se ha visto reflejada en ediciones anteriores, por las que han pasado artistas de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Arde Bogotá o The Kooks, entre otros.